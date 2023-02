Mehl om TikTok-bruk: – Jeg kunne gjort dette annerledes, og vært mer åpen tidligere

Frp-leder Sylvi Listhaug spurte Mehl i Stortingets spørretime om hun mener å ha overholdt informasjonsplikten.

– Målet har vært å svare åpent hele veien. Jeg ser at jeg har vært for varsom, hvor denne forsiktigheten har skapt usikkerhet. Jeg er lei meg for hvordan saken har utviklet seg. Jeg kunne gjort dette annerledes, og vært mer åpen tidligere, svarte Mehl.

Den kontroversielle appen TikTok eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn data om brukerne. Frykten har vært at opplysninger kan havne i kinesiske myndigheters hender.

Mehl ble utfordret av Høyre og Frp i spørretimen på både bruken av appen TikTok og på hvordan hun har unnlatt å svare Stortinget utfyllende da hun fikk spørsmål om det.

– Jeg har svart utfyllende på mange spørsmål om mine digitale verktøy, men ser i ettertid at jeg burde vært åpen om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere, sa Mehl.

– Krevende for Stortinget

Høyres Mari Holm Lønseth stilte også spørsmål om Stortinget kan stole på statsråden neste gang hun velger å ikke svare på spørsmål med begrunnelse i «sikkerhetshensyn».

– Jeg har sendt svar til Per-Willy Amundsen (Frp) hvor jeg opplyste om at jeg hadde installert TikTok-appen. Samtidig mener jeg det er viktig å være forsiktig med å dele informasjon om sikkerhetsrutiner. Jeg vil selvsagt svare på alle spørsmål fra Stortinget. Men igjen – jeg var for varsom, og kunne ha vært mer presis, svarte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Mari Holm Lønseth (H) oppfordret Mehl til å gå gjennom alle spørsmålene som er stilt, for å se om at det er noe hun vil svare annerledes på.

– Det har vært krevende for Stortinget å kontrollere regjeringen på en god måte når vi ikke får svar på enkle spørsmål, sa hun.

Kommentator: Mehl la seg flat

Dagsavisen-kommentator Jo Moen Bredeveien beskriver svarene til justisminister Emilie Enger Mehl som forventet i onsdagens spørretime.

– Opposisjonen har ment at Mehl bør si unnskyld. Akkurat det ordet brukte hun ikke, men la seg tilnærmet flat – beklaget og var lei seg, sier Bredeveien.

– Har saken rundt Mehls installering av TikTok-appen fått en for stor dimensjon?

– Både ja og nei. Her har både Høyre og Frp sett muligheten til å score noen ekstra poeng. Men samtidig er installeringen av en app, som kontinuerlig drypper informasjon til Kina, selvfølgelig bekymringsfullt, mener kommentator Jo Moen Bredeveien.

