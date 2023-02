Støre tror fortsatt på dialog med Putin

Av Marius Helge Larsen

– Jeg tror aldri man har blitt klokere av å prinsipielt utelukke å snakke sammen. Men veldig mange som har snakket med Putin, opplever at løftene som er blitt gitt, ikke er fulgt og at samtalene ikke har ført fram, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

De første månedene etter at Russland invaderte Ukraina, hadde flere vestlige statsledere tett kontakt med den russiske presidenten, men siden har det stilnet. Støre avviser at man har gitt opp dialogen helt.

– Jeg har ikke hatt kontakt med Putin siden før sommeren i fjor. Men jeg støtter at de ledende landene i Europa, som Tyskland og Frankrike, fortsatt har den kontakten, sier Støre.

Han vil ikke lukke døren for samtaler.

– Skal vi komme videre på veien mot fred og slutt på krigen, så må den veien være åpen, sier han.

– Du kan ikke velge din geografi

Torsdag redegjorde Støre for Stortinget om krigen i Ukraina. Han var tydelig på at vi i Norge er nødt til å forholde oss til det russiske regimet, og snakke med dem.

– Selv midt i en ødeleggende krig er det viktig, slik Ukraina legger opp til, å ha kontakt for å finne løsninger om korneksport, utveksling av krigsfanger, atomsikkerhet og mer til, sa Støre.

Han pekte også på at Norge har enkelte fellesoppgaver med Russland.

– Du kan ikke velge din geografi, vi er naboer. Vi er naboer i et veldig utsatt nordområde, med mye aktiviteter i havet. Det krever at naboer har kontakt. Det gjelder både grensemyndighetene, sjøredningstjenesten og hvordan vi forvalter fisken som vi eier sammen. Alt dette må vi ha trygge samtaler om, sier Støre til NTB.

Mye av den dialogen foregår på lavere nivåer hos myndighetene. Politisk er kontakten på et minimum.

– Det skyldes jo at det er et land som fører en fullskala krig i Europa. Da er en av reaksjonene våre at vi ikke kan ha vanlig politisk kontakt, sier Støre.

Underlig møte med Lavrov

Da regjeringen tiltrådte i oktober 2021, så verden annerledes ut. Da hadde de planer om å styrke båndene til Russland.

Kun to uker etter at Støre ble statsminister, tok han imot Russlands mangeårige utenriksminister Sergej Lavrov i statsministerboligen i Oslo.

– Vi snakket om samarbeidet mellom Norge og Russland, og at den nye regjeringen ønsker å ha et godt og konstruktivt forhold til vår nabo, særlig knyttet til temaer i nord, sa Støre til NTB etter møtet.

Nå er den politikken, som også er nedfelt i Hurdalsplattformen, skrotet på grunn av krigen.

Og Støre og Lavrov har ikke snakket sammen siden krigen brøt ut, fortalte Støre under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø onsdag. Sist de så hverandre, var stemningen kjølig.

– Jeg satt ansikt til ansikt med ham i halvannen time i FNs sikkerhetsråd i september. Det var en underlig erfaring. En person jeg har jobbet så tett og nært med, som nå ikke møter blikket ditt, sa Støre.

Støre og Lavrov har kjent hverandre i en årrekke. Da de begge var utenriksministre i 2011, var de sammen om å løse en over 40 år gammel diplomatisk floke mellom Norge og Russland, om delelinjen i Barentshavet.

