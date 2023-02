Andrey Yakunin vurderer gigantsøksmål mot Norge

– Dette er pinlig for Jonas Gahr Støre, sier advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirmaet til TV 2.

Den britisk-russiske forretningsmannen ble tiltalt for å ha fløyet drone over Svalbard i august og september under en seilas med båten Firebird. Yakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett. Torsdag ble det kjent at han også frifinnes i Hålogaland lagmannsrett.

Statsadvokaten varsler at de anker lagmannsrettens frikjennelse til Høyesterett.

Heiberg mener dommen viser at Yakunin har blitt ulovlig fengslet, og at han dermed har gått glipp av betydelige inntekter.

– Det er naturlig at det er snakk om svært betydelige summer, sier Heiberg.

