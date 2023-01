Konduktører om kaoset på Follobanen: – Tragisk at den måtte stenge

– Det er fortsatt en kjempefin jobb. Jeg stortrives jo egentlig. Men det har vært en utfordrende hverdag både for oss og kundene, sier Linda Kjeldaas, konduktør i Vy.

Hun hadde sett fram til å jobbe på Follobanen – den nye togstrekningen som skal gi de reisende på strekningen sørøst for Oslo flere avganger og raskere reisevei. Men det var en kortvarig lykke.

For problemene kom allerede på åpningsdagen 12. desember. En drøy uke senere ble strekningen stengt.

På perrongen sto skuffede reisende.

– Jeg synes de har tatt det veldig bra, men det er klart vi får noe kjeft innimellom. De fleste sier de er klar over at det ikke er vi som er skyld i dette, men det er vi som står på perrongen eller er på toget, sier Kjeldaas.

Problematisk vinter

Også kollega Christian Eriksen synes de fleste reisende tar problemene på en god måte. Han merker likevel at de er frustrerte.

– Det har vært mye problemer på jernbanen denne vinteren. Det oppleves selvfølgelig verre når man får forsinkelser og innstillinger over en lengre periode. Jeg skjønner at togpassasjerene synes det er blitt veldig mye nå, sier Eriksen.

Linda Kjeldaas synes det av og til både er vanskelig og ubehagelig å være den som står i førstelinjen og motta kjeft for noe hun ikke har skyld i.

– Heldigvis har vi et støtteapparat rundt oss. Vi har gode kollegaer vi kan prate med, i tillegg til at vi er utdannet til å stå i slike uforutsette hendelser. Og så er folk stort sett hyggelige. Mange har uttrykt at de har sympati med oss.

Må stå igjen

Hun forstår at de reisende er frustrerte. Færre tog, fulle tog og mange som må stå igjen på perrongen.

Kjeldaas forteller at det er mye frustrasjon blant de reisende.

– Hverdagen deres er blitt uforutsigbar. Informasjonen, spesielt i starten, kom sent. Jeg synes synd på de reisende. De har fått lang reisevei. Og så er det ikke første gang de som reiser på denne strekningen må lide for problemer på jernbanen.

Hun understreker at de som jobber om bord prøver å være så fleksible som de kan, både overfor arbeidsgiver og kunder. Men kommer det ikke noe tog, eller toget er fullt, er det ikke så mye de kan gjøre.

– Jeg har vært nødt til å si til passasjerer at de må gå ut, for hvis ikke jeg kommer meg inn blir toget stående. Det er forferdelig å kjøre fra noen fordi vi ikke har plass. Jeg vet jo at de som står igjen kanskje ikke rekker et viktig møte eller henting i barnehagen, sier Kjeldaas.

– Det er tragisk

Nå ser hun fram til at Blixtunnelen – Nordens lengste jernbanetunnel – åpner igjen.

– Vi hadde gledet oss til Follobanen åpnet. De dagene vi fikk kjørt der var helt fantastisk. Det er tragisk at den måtte stenge.

– Nå håper jeg bare de bruker den tiden de trenger for å få alt i orden igjen. Det er bedre å bruke tid enn å åpne med mye problemer. Det tror jeg også de reisende er enige i, sier Kjeldaas.

