Rekordstor interesse for strømsparing

Mye av denne isolasjonen skal brukes av Frydenlund borettslag i bydel Alna i Oslo. Der er både vegger, tak og loft på i alt 60 småhus i ferd med å bli etterisolert.

– Vi startet med dette prosjektet senhøstes 2021 og håper å bli ferdig i mai i år, forteller Anita Evensløkken, styreleder i Frydenlund borettslag.

– De første husene ble ferdige før jul i fjor, og de som bor der påstår at husene har blitt varmere. Ett av styremedlemmene forteller at kilowattimene har gått vesentlig ned.

120 millioner kroner

Klima- og energifondet til Oslo kommune gir tilskudd til klima- og energitiltak i både privatboliger, borettslag, sameier og næringsvirksomheter. Formålet med fondet er å bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken.

2022 ble et rekordår for fondet. 120 millioner kroner – alt som var til rådighet – er lovet bort i støtte til tiltak som vil få ned klimagassutslippene og senke energibruken hos innbyggere og næringsliv, opplyser Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Den forrige rekorden var på 80 millioner kroner, og ble satt i 2018.

– Vi får 1,2 millioner kroner fra fondet når dette prosjektet har fått ferdigattest, forteller Anita Evensløkken.

– Hvor mye vil det totalt sett koste å etterisolere de 60 husene i borettslaget?

– Vi krabber opp i 65 millioner kroner, svarer Evensløkken.

Hun påpeker at dette beløpet inkluderer både nye tak og ny kledning på småhusene og mer til.

– Da monner 1,2 millioner kanskje ikke så mye totalt sett?

– Det er da tross alt noe, svarer Evensløkken.

– Slik svekker vi Putins energigrep om Europa, sier miljøbyråd Sirin Stav om den rekordstore interessen for støtte fra Klima- og energifondet. (Heiko Junge/NTB)

– Svekker Putin

Hun forteller at det var høyst påkrevd å etterisolere småhusene i borettslaget.

– De ble bygd i 1980-1981, og isolering da og nå er to helt forskjellige ting. Vi har skjøvet på dette prosjektet i mange år, men nå tvang det seg bare fram, konstaterer Evensløkken.

– Med de strømprisene vi har nå var det vel i grevens tid at dere satte i gang?

– De som har ferdige hus nyter godt av det, iallfall, så får vi ta en runde til våren når alle husene er ferdige og se om vi kan finne den samlede effekten av etterisoleringen.

Miljøbyråd Sirin Stav (MDG) mener det nå er svært viktig med tiltak som kan redusere strømforbruket til folk flest.

– Putins krig har sendt strømprisene til himmels og kastet Europa ut i en strømkrise. Utrolig mange sliter med strømregningen. Stadig flere må velge mellom strøm og mat. Det haster med å hjelpe folk til å spare på strømmen, sier Stav.

Dette har byrådet tatt konsekvensen av, og økt potten til energitiltak gjennom Klima- og energifondet, til 150 millioner i inneværende år.

– Det betyr mer penger til å etterisolere, installere solenergi og skifte til vinduer og dører som holder bedre på varmen, påpeker Stav.

– Slik svekker vi Putins energigrep om Europa. Slik løser vi også energikrisa, samtidig som verden blir mindre avhengig av klimaskadelig kull, olje og gass. Med dagens energipriser kan det være utrolig mye penger å spare. Så løp og søk, anmoder Stav.

Hele oppgraderingen av småhusene i Frydenlund borettslag kommer seg på rundt 65 millioner kroner. (Skjalg Bøhmer Vold)





Satser på solceller

– Vi ser at energitilskuddene har vært ekstra populære i et år hvor mange er bekymret for strømregningen, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, om fjoråret.

– For å komme befolkningen og næringslivet i møte, doblet vi støttesatsene på tilskuddene til solcelle og isolasjon, noe vi ser at oslofolk har satt pris på, fortsetter hun.

De økte støttesatsene til energitiltak innebærer at bedrifter og borettslag som vil installere solceller på taket nå får inntil 35 prosent av investeringen dekket av Oslo kommune. De som søker om støtte til isolasjon eller bytte av vinduer og dører, får dekket inntil 20 prosent av kostnadene.

De 59.000 kvadratmeterne med isolasjon som det ble gitt støtte til i fjor, tilsvarer om lag 10 fotballbaner, ifølge Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Dagsavisen får også opplyst følgende:

Tilsagn om støtte til isolasjon og bytte av vinduer og dører i borettslag/sameier økte fra 12,8 millioner kroner i 2021, til 25,7 millioner kroner i 2022.

Tilsagn om støtte til solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg økte fra 3,3 millioner kroner til 26,8 millioner kroner. Effekten av dette kan bli nok strøm til å forsyne omtrent 1.000 blokkleiligheter eller 600 rekkehusleiligheter.

Blant mye annet gis det også støtte til elektriske motorredskaper. 6,1 millioner kroner gikk til det formålet i fjor, mot 1,9 millioner kroner året før, blant annet til innkjøp av elektriske teleskopkraner, hjullastere og små gravemaskiner.

