Rekordhøye drivstoffpriser i 2022: – Ikke bærekraftig i lengden

Gjennomsnittlig utsalgspris inkludert skatter og avgifter for blyfri 95 i desember 2022 lå på 19,3 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 8,3 prosent fra november, men en økning på 9,8 prosent fra desember 2021. Pumpeprisen på diesel føyer seg inn i samme mønstre: 20,11 kroner literen er 10,3 prosent lavere enn i november, men fortsatt 20 prosent høyere enn samme måned i 2021.

At pumpeprisen har vært uvanlig høy i 2022 har de fleste merket, og toppen ble nådd med en gjennomsnittspris på 26,16 kroner literen for en liter bensin i juni.

Om man regner ut gjennomsnittet – altså legger sammen de tolv månedenes gjennomsnittspriser og deler summen på tolv – lander man på 21,78 kroner for bensin og 21,72 kroner for diesel.

Til sammenligning var gjennomsnittsprisen 16,52 kroner for bensin og 15,51 for diesel i 2021. Det betyr en prisøkning på 31,8 prosent for bensin og 40 prosent for diesel.

– I 2022 fikk ordet fylleangst en ny betydning, for hvert stopp på en bensinstasjon ble en dyr affære. Dette er en ekstrabeskatning av norske bilister, som rammer hardest de som har minst fra før. Dette kommer på toppen av økte priser på strøm og mat, samt økende rente, og er ikke bærekraftig i lengden, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

