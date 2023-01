Ap-utvalg vil utfordre EØS-reglene på strøm

Stavanger-ordføreren, som leder arbeidet internt i Ap med å utarbeide ny strømpolitikk inn mot landsmøtet i mai, deltok torsdag på et møte i lokallaget Nidaros Ap, skriver Dagbladet/Børsen.

– Vi må våge å utfordre EØS-avtalen og regelverket på strømpolitikken. Norge har vist tidligere at vi har klart å vinne fram da hjemfallsretten ble problematisert tidlig på 2000-tallet, og når det gjaldt bemanningsbransjen for ikke mange år siden. Er det vilje, finner vi en vei, uttalte Nordtun på møtet.

Hun taler dermed topper i partiet, som olje- og energiminister Terje Aasland, midt imot. Regjeringen har gjentatte ganger påpekt at EØS-avtalen står i veien for Norges muligheter til å regulere strømeksporten og hindre prissmitte fra Europa.

– Vi vil ikke utfordre EØS-avtalen. Det er et viktig rammeverk for norsk industri og norske arbeidsplasser, slår Aasland fast i et intervju med NTB denne uka.

Nordtun mener på sin side at å utfordre EØS-avtalen handler om mot og politisk vilje.

– Med gode jurister er jeg trygg på at vi finner en måte å sikre målet på, sier Stavanger-ordføreren, som selv er jurist, til Dagbladet.

Hun sier også at det er et mål at strømprisene skal være lavere i Norge enn i resten av Europa for å sikre norsk industri et konkurransefortrinn.

– Ja, helt klart. Det er utvalget enige om. Spørsmålet er hvordan vi skal få det til, sier hun.

[ Aasland: Ingen flere endringer i strømstøtten med det første ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ – Skal du få til en prisforskjell mellom budområder, må du begrense kapasiteten i kablene. Og det er mest sannsynlig i strid med EØS-avtalen ]