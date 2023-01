Kaski har vært en av favorittene til å ta over som SV-leder når Audun Lysbakken gir seg. Hun og Kirsti Bergstø er blitt nevnt som de mest aktuelle.

– Jeg vet dette vil skuffe veldig mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig. Men jeg har kommet fram til at det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå. Jeg har i dag informert valgkomiteen om at jeg dessverre ikke kan stille meg til disposisjon til ledelsen i SV denne gang, skriver Kaski på Facebook.

