Hastemøte om Follobanen tirsdag

Prestisjeprosjektet Follobanen ble åpnet i desember, men måtte stenge åtte dager senere. Ingen vet når togene igjen kan gå på Follobanen, men det blir tidligst i februar.

Nygård har kalt inn Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn til hastemøte. Der vil han be om en foreløpig redegjørelse om stengningen av Follobanen.

Samferdselsministeren ber også aktørene oppdatere ham om status for arbeidet med å rette og finne årsaken til feilene.

– Utålmodig

– Dette må fikses, vi kan ikke ha et infrastruktur til 37 milliarder kroner som ikke kan tas i bruk, så det må løses, sa samferdselsminister Nygård til politisk kvarter på NRK mandag.

Nygård sa da at aktørene må komme med svar.

– Og der er jeg utålmodig overfor Bane NOR med hensyn til at dette må vi få på plass så raskt som mulig.

Det har kommet sterke reaksjoner på problemene. Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, har spurt om Bane Nors toppledelse bør vurdere sine stillinger. Samferdselsministeren vil derimot ikke være med på å plassere ansvar nå – og sier han har full tillit til at Bane NOR gjør det de kan for å rette problemene.

Beklaget

– Det er altfor tidlig å gå inn på diskusjoner om hvem som har ansvar og skyld, det er ikke det vi har fokus på i samferdselsdepartementet i disse dager.

– Jeg har enda ikke fått de svarene som jeg etterlyser fra Bane NOR. Når jeg får svar vil det danne grunnlag for å gjøre tiltak i den ene eller andre retning, men det er altfor tidlig å gjøre nå, sier Nygård.

Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane NOR, kan ikke kan svare på når Follobanen kan åpne igjen, men sier til NRK at de jobber kontinuerlig for at å få togtilbudet opp igjen så snart som mulig.

Bane NOR har beklaget problemene som har oppstått.

Komplekst problem

Norsk Jernbaneforbund er ikke invitert til hastemøtet, men forbundsleder Jane Sæthre har synspunkter på problemene med Follobanen.

– Vi burde kanskje vært med. Både vi og lokfører-forbundet er vel verdt å lytte til, sier hun.

Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund. (Norsk Jernbaneforbund)

Hun håper nå at tirsdagens hastemøte vil få alle fakta på bordet, og at man får sannheten fram på hvorfor man har havnet i denne situasjonen

– Dette er et mer komplekst problem, enn det som har vært kommunisert foreløpig, sier hun til Dagsavisen.

– Antakelig har det ikke vært foretatt grundige nok tester og prøvekjøringer i forkant av åpningen, sier hun.

Jernbaneforbundet er heller ikke begeistret for den enorme oppsplittingen som har vært i sektoren. Heller ikke at så mange fagmiljøer og firmaer fra inn- og utland har vært involvert i prosjektet.

– Jernbanedrift er komplisert, det krever dedikerte ansatte med fagkompetanse over tid. Fragmentering gjør det komplisert å holde oversikt. Fra departementets side må det være nærmest en umulig oppgave å holde i på vegne av statsråden, sier Sæthre.

– Så med det bakteppet er det ikke overraskende at Follobanefeiringen endte så trist for oss alle.

