Barselopprøret sender skriftlig klage til Helse- og omsorgsdepartementet

Klagen kom inn til Helse- og omsorgsdepartementet den 23. desember, signert av seks organisasjoner: Barselopprøret, Ammehjelpen, Birth Rights Norge, Bunadsgeriljaen, og Landsforeningen 1001 dager.

Bakgrunnen er en kommentar Kjerkol kom med på NRK-programmet Helgemorgen 26. november. Hun sa da at det var «skremmeretorikk» at fødsels- og barselomsorgen var organisert i strid med det som gir trygghet og kvalitet for norske kvinner.

– Vi må kunne påpeke svakheter og uttrykke våre bekymringer uten å bli anklaget for å drive med skremmeretorikk. En slik utvikling er skadelig for brukermedvirkningen på helsefeltet, sier leder Aida Leistad Thomassen i Barselopprøret.

I klagen heter det at «det er en alvorlig negativ utvikling av en sterkt forankret tradisjon, dersom brukerorganisasjoner blir avfeid som skremmende så snart brukernes opplevelser belyses på en måte politisk ledelse ikke liker.»

Det er også sendt lignende klager til Helse Møre og Romsdal og Helgelandssykehuset for sine kommentarer om brukerorganisasjoner på feltet.

