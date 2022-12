Hotellbransjen kan gå en tøff vinter i møte

Innbookingen på hotellene i de sju største hotellmarkedene for de tre første månedene neste år ligger nemlig langt lavere enn på samme tid i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

– Det ligger an til magre vintermåneder over nyttår, særlig for hotellene i Oslo og ved Gardermoen, sier hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm til avisen.

Tallene fra Benchmarking Alliance viser at status på Gardermoen både for januar, februar og mars indikerer et klart lavere rombelegg i de tre første månedene i 2023 sammenlignet med årets.

– Også for Oslo-hotellene ser innbookingen svak ut, med litt lavere estimert rombelegg for både januar og februar, der tilsvarende måneder i år endte på historisk svært lave bookingnivåer, ifølge Wiederstrøm.

I de andre storbyene er utslagene mindre enn på Østlandet.

Torgeir Silseth, sjefen for hotellkjeden Nordic Choice, sier at 2022 vil bli det beste året noensinne, men er også bekymret for første kvartal neste år, særlig på Østlandet.

– Men signalene vi får fra markedene er ikke dramatiske. Vi snakker om mellom fem og ti prosent ned for Norge som helhet – og nærmere ti prosent i Oslo, sier han.

