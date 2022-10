Skatteetaten ferdig med pendlerboligsakene – 11 politikere får tilleggsskatt

Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig, slår Skatteetaten fast. Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Skatteetaten har kontrollert 290 politikere. Det er fattet vedtak om økt skatt for totalt 33 politikere, som er fire færre enn de som mottok varsel om endring i juni. Det er også fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor.

I tillegg har fem politikere fått økt inntekt uten at dette medfører endringer i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne.

8,7 millioner kroner

Skatteetaten endrer grunnlaget for arbeidsgiveravgift med totalt 8,7 millioner kroner-. Dette er 3,6 millioner kroner mindre enn varslet i juni.

Årsaken til endringene er ifølge Skatteetaten nye opplysninger.

– Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle. Det er imidlertid en spesialbestemmelse som gir politikere mulighet til å beholde det skattemessige bostedet de hadde før han eller hun tiltrådte. Samtidig er kravet til merkostnader for retten til skattefri pendlerbolig like for disse som for arbeidstakere.

Følger nøye med

– Spesialregelen om bosted er det opp til politikerne å vurdere, men vi vil i vår dialog med Finansdepartementet belyse dette, sier skattedirektøren.

Funnemark sier videre at Skatteetaten skal se på hvordan de kan gi enda tydeligere informasjon og veiledning om pendlerreglene. Hun varsler at Skatteetaten fremover skal følge nøye med på dette området.

– Vi vil følge opp med etterkontroller av Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor, hvis vi ser at det er behov for det, sier hun.

De såkalte pendlerboligsakene startet med at Aftenposten høsten 2021 avslørte at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått pendlerbolig ved å ha adresse hjemme hos foreldrene. Det førte til at Ropstad trakk seg som KrF-leder og statsråd. Senere har det kommet flere lignende saker om andre politikere. Hadia Tajik gikk av både som nestleder i Ap og som statsråd i kjølvannet av avsløringene.

Både Statsministerens kontor og Stortinget har ment at Skatteetaten tolker reglene for strengt og i august besluttet i august å bestride deler av Skatteetatens krav om etterbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift.

