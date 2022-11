Forbrukerrådet advarer strømkunder

– Vi har blitt kontaktet av forbrukere som opplever at de må betale mer for strømmen, begrunnelsen er at selskapene rydder i avtalene som følge av nye regler, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i en pressemelding.

Strømselskapene NorgesEnergi og Kraftriket har de siste dagene sendt ut beskjed til kundene sine om at de reduserer antallet avtaler. Forbrukerrådet applauderer oppryddingen, men ber kundene være oppmerksomme på at selskapene benytter muligheten til å ta seg bedre betalt.

De nye reglene for marknadsføring av strømavtaler ble innført 1. november. Prisopplysningslov setter nå blant annet krav til at selskapene skal opplyse om alle avtalene de har kunder på.

