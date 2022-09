Hykleriets høyborg

Tenk at loven er blitt så vanskelig å forstå, at ikke engang lovgiver skjønner hva de mente å skrive i den. Da er det enda godt at man kan velge og vrake i dyktige advokater som slipper alt de har i hendene for å løse floken.

Eller vent, er det bare Stortinget som har det sånn?

La det være sagt at juss og regler er vanskelig. Loven er blitt så ugjennomtrengelig at selv den første statsmakt feiltolker reglene, og kommer på kant med den andre statsmakt. Det som er lett å glemme når Stortinget i all offentlighet framstiller seg som et offer for vanskelige lover, er at Stortinget har masse penger og makt. Stortinget kan ansette et advokatfirma til å bevise at Skatteetaten tar feil.

De fleste er ikke så heldige.

La meg fortelle historien om «Anne» som kom til Jussbuss for hjelp. Vi som jobber i Jussbuss er jusstudenter som gir gratis juridisk hjelp. Arbeidsplassen til «Anne» gikk konkurs. Nav skal dekke utestående lønn, så hun søker med skjema fra Navs nettside. Tiden går, men svar og penger uteblir.

Så kontakter hun oss, som ringer Nav. De opplyser med største selvfølgelighet at det finnes en egen forside som skulle vært vedlagt skjemaet hun sendte. Nav mener faktisk at dette er noe «Anne» burde forstått da pengene ikke kom, og at hun selv hadde ansvar for å rette opp feilen.

Dette er en sann historie blant hundre historier i samme sjanger. Vi kunne heldigvis hjelpe, og «Anne» fikk lønna si. Samtidig er det vanvittig at «Anne» må ta med seg livskrisen sin til en gjeng studenter med gode intensjoner.

«Anne» hadde ikke rett på gratis advokat. Det har hun heller ikke hvis noen stjeler hennes bank-ID og tar sparepengene hennes eller hvis hun blir satt på glattcelle i fengsel. Noen, sånn som Stortinget, har tilsynelatende ubegrensede midler å bruke på advokat. De som ikke har det, må finne ut av saken selv eller oppsøke frivillige jusstudenter.

[ Høyre-nestleder Tina Bru har fått varsel om pendlerbolig-skattesmell ]

Loven er blitt så vanskelig å forstå, at ikke engang lovgiver skjønner hva de mente å skrive i den.

Ikke til forkleinelse for min egen arbeidsgiver, men du ville ikke gått til en medisinstudent hvis du hadde brokk. Du burde heller ikke trenge å gå til en jusstudent hvis du er blitt svindlet.

Det som er ironisk, er at de som kunne sørget for at det ikke var studenter som var «Annes» siste håp, er de samme som har brukt millioner på å få saken sin utredet av faktiske advokater.

[ Kulturministeren får skattesmell for pendlerbolig ]

Jeg håper dette innlegget når et par stortingspolitikere som har følt seg personlig urettferdig behandlet av Skatteetaten. Jeg håper det var lettende at kompetente advokater forsvarte dere når dere følte dere overkjørt av forvaltningen. Jeg håper dere skjønner hvor sinnssykt privilegert situasjonen deres er.

Og så håper jeg at dere vedtar en ny rettshjelpslov.

Hvis ikke kommer «Anne» aldri i livet til å få den samme hjelpen som dere fikk. Selv om situasjonen hennes ærlig talt var verre enn deres.