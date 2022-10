Gjelsviks ømme tær

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har kommet ut i hardt vær de siste dagene. Årsaken er at han ikke ville legge ut en forskningsrapport på departementets nettsider. Problemet var at Gjelsvik ikke likte innholdet i rapporten, som for øvrig var bestilt av hans eget departement. Forskerne er mildt sagt overrasket, og flere politikere kommer med krass kritikk.

I rapporten skisserer forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt ulike scenarier der aktører utenfor landets grenser kan komme til å påvirke demokratiske valg i Norge. I ett av scenariene ble utmelding fra EØS problematisert av forskerne på følgende måte: «En fremmedstatlig aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. En utmelding av EØS-avalen vil være et betydelig skritt i den retningen».

Politikere må ikke styre forskere til å levere bestillingsverk.

Dette ble for drøy kost for Sigbjørn Gjelsvik. Han nektet å legge rapporten ut på Kommunaldepartementets nettsider, selv om en slik publisering var en del av planen for forskningsoppdraget. Gjelsvik karakteriserer rapporten som skivebom siden den etter hans mening «er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten». Kommunalministeren kommer også med følgende oppfordring: «Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning».

Sp-politikeren Gjelsvik har i årevis vært en markert motstander av Norges EU-tilknytning gjennom EØS-avtalen. Han var også leder av Nei til EU i årene 1999–2004. Slik sett er det forståelig at han ikke liker forskernes EØS-scenario. Og han må gjerne delta i en debatt om dette. Men politikere må ikke begi seg inn på å styre forskere til å levere bestillingsverk som passer inn i ett bestemt politisk bilde. Gjelsvik gikk langt over streken.

Høyres Ine Eriksen Søreide har betimelig forlangt å få statsministeren på banen. Vi registrerer med tilfredshet at kommunalministeren har krøpet delvis til korset. Sent mandag ettermiddag ble det lagt ut en link til rapporten på departementets nettsider. «Det mener jeg er riktig og bra», skrev statsminister Jonas Gahr Støre i en epost mandag kveld. Her har det tydeligvis ringt noen alarmklokker i regjeringsapparatet.

Men Kommunaldepartementet står fast på at scenariene i rapporten blander fiksjon og virkelighet på en måte som «i verste fall kan spore av debatten». Men Gjelsvik sørget selv for at vi fikk en annen debatt hvor han avdekket sin lave takhøyde. Det mest bekymringsfulle er imidlertid at vi har en minister som bidrar til å svekke den allmenne tilliten til uavhengig forskning. Vi må tåle at forskere tråkker på ømme tær.

