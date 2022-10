Dommen fra Oslo tingrett var enstemmig og i tråd med aktors påstand.

Mannen erkjente drapet, men nektet straffskyld i retten og hevdet at han handlet i nødverge.

43-åringens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, har tidligere sagt at mannen følte seg truet i forkant av drapet, og at han følte at han måtte forsvare seg.

Det var på ettermiddagen 19. juli i fjor at en 39 år gammel mann ble skutt og drept i en bil i Tordenskiolds gate like ved Rådhuset.

