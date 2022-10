Datatilsynet krever svar fra Jehovas vitner

Datatilsynet undersøker en sak hvor Jehovas vitner kan ha brutt personopplysningsloven, melder Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen er en klage til Datatilsynet fra et medlem i Jehovas vitner som mener trossamfunnet har lagret personopplysninger om ham som kom fram i et såkalt domsutvalg. Utvalget behandlet det at tidligere ektefelle hadde giftet seg med en annen uten å være «bibelsk skilt». Dette domsutvalget skal ha tatt notater om både kvinnen og mannens sexliv.

Mannen har bedt om innsyn i hva som oppbevares av opplysninger om ham, noe Jehovas vitner har nektet ham.

Datatilsynet har gitt trossamfunnet frist til 7. oktober med å svare på spørsmålene, og ønsker ikke å kommentere sakens alvorlighetsgrad før de har mottatt svar fra Jehovas vitner.

Saken fortsetter under videoen

Jehovas vitners talsperson, Jørgen Pedersen, har ikke svart på knyttet til saken, men skriver i en epost at trossamfunnet med glede «svarer på de spørsmål Datatilsynet måtte ha om vår behandling av personopplysninger».

Han legger til at menighetens praksis rundt personopplysninger er «helt i samsvar med personvernlovgivningen.»

[ Iben Akerlie: – Jeg var 32, og skulle ikke ha mann og barn likevel (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen