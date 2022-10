Støre maner til samhold mellom partiene: – Nå gjelder det!

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Nå gjelder det, sa statsministeren da han talte til Stortinget i trontaledebatten onsdag.

Støre tegnet et mørkt bilde av det som skjer rundt oss, og trakk fram krigen i Ukraina, energikrise i Europa og økende inflasjon.

– Krigen i Ukraina har tatt tusenvis av menneskeliv. Millioner er drevet på flukt, understreket Støre.

– Demokratiets sterke side

På spørsmål fra NTB om hva det er som «gjelder nå», svarer Støre følgende:

– Nå gjelder det at vi viser evnen til å stå sammen. Det er demokratiets sterke side. Vi har meningsbrytninger, uenigheter i Stortinget, men når det virkelig gjelder i forhold til forsvar og verdier, så står vi også sammen.

I Stortinget ble statsministeren utfordret av opposisjonspartiene i flere saker. Men samtidig sier han at han opplever at stemningen for samhold er til stede.

– Jeg tror det er viktig for nordmenn som opplever usikkerhet i den situasjonen vi er i, at de ser at politikerne også kan stå sammen i en krevende tid.

– Ærlige debatter

Også under koronapandemien dempet politikerne noe av den hardeste retorikken og fant sammen om felles løsninger i flere saker. Ofte var det bred enighet om håndteringen.

– Det var en helsekrise, hvor vi hadde tiltak som hadde stor inngripende virkning for folk. Nå har vi en annen type krise, som handler om økonomi, levekostnader og inflasjon, men også det som følger av usikkerheten mange føler, når det er krig i Europa, sier Støre.

– Jeg mener vi må klare å skille mellom det å ha noen ærlige debatter, hvor vi er uenige, men også vise folk at når det gjelder, så står vi sammen.

Urovekkende atomtrussel

I sitt innlegg til Stortinget understreket statsministeren også hvor viktig det er for Norge å samarbeide tett med andre land.

– Det er tid for å stå sammen med våre allierte i Nato og styrke vår nasjonale beredskap, sa Støre.

Han gjorde det klart at Norge og andre frie land har rett til å hjelpe Ukraina.

– Det er urovekkende hvordan den russiske ledelsen indirekte og direkte truer med bruk av atomvåpen, sa statsministeren.

