Ap havner nok en gang under 20 prosent

– Dessverre for Arbeiderpartiet er det mulig å miste enda flere velgere, sier valgforsker Johannes Bergh til Aftenposten.

Han sier Arbeiderpartiet nå har stabilisert seg på det som tidligere var et helt utenkelig nivå. Det er ikke sikkert at partiet nå har nådd et nedre gulv, mener han.

– Partiet har ikke en tydelig blokk med velgere som støtter dem uansett hva som skjer. Det hadde de før, sier Bergh, som også peker på at venstresiden i dag er mer splittet enn noen gang.

– Så lenge SV og Rødt er så sterke, er det begrenset hvor stort Ap kan bli, sier forskeren.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran innrømmer at de har en jobb å gjøre.

– Vi får målinger nå som ligger langt under det nivået som vi ønsker å være på. Nå skal vi legge fram vårt første budsjett, som vi har arbeidet lenge med. Det vil være et budsjett for vanlige folk der vi viser at vi prioriterer å stille opp for vanlige folk i denne krisen som det aller, aller viktigste, sier han til NRK.

Høyre er det klart største partiet med en oppslutning på 29,2 prosent, til tross for en tilbakegang fra forrige måned. Både KrF og Venstre er under sperregrensen, men mandatfordelingen viser at Erna Solberg ville blitt statsminister om denne målingen var et valg. Høyre og Frp får til sammen 83 mandater. Det er kun to mandater unna flertall.

Partienes oppslutning (endring fra forrige måned i parentes):

Høyre 29,2 (-3,2), Ap 19,9 (+0,3), Frp 14,4 (+1,8), Sp 6,2 (-0,2), SV 9,1 (+1,7), Rødt 7 (+0,2), Venstre 3,4 (+0,3), MDG 3,1 (-0,3), KrF 3,4 (+0,3) og andre partier 2,6 prosent (+0,9).

Målingen er gjennomført i perioden 27. september til 2. oktober. 960 personer er intervjuet og feilmarginen er fra 1,2–3,6 prosentpoeng.

