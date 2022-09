Utdanningsforbundet: – Vi er like langt fra en løsning etter møtet

Møtet handlet om å orientere statsråden om situasjonen, sa leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal etter at partene i lærerstreiken var innkalt til møte med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

– Jeg gikk til møtet med en forventning om at statsråden kunne bidra til en løsning, men det er ikke lagt fram noe som kan løse konflikten, dessverre. Så streiken fortsetter, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Brenna understreket at svaret på konflikten fortsatt ligger hos partene, men at hun ønsket å formidle alvoret.

– Jeg følger nøye med på hvordan det går med elevene. Spesielt tett under konflikten. Rapportene om hvordan det står til er alvorlige og jeg hadde behov for å snakke med partene og lytte til hvordan de opplever at situasjonen er, sa hun på et pressemøte etter samtalene.