Shuttlebussene på Oslo lufthavn erstattes med elbusser

– Det er et mål at Oslo lufthavn skal være fossilfri innen 2030. Da må alle steiner snus, og vi er derfor godt i gang med å elektrifisere kjøretøyene våre eller få dem over på biodrivstoff, sier direktør eiendom og kommersiell ved Oslo lufthavn, Bent Arne Skatvedt.

Erstatningen av fossilbussene med shuttlebusser som er elektriske eller går på biodrivstoff, er ventet å spare utslipp tilsvarende 600 store personbiler.

– Å gå fra diesel til elektriske busser er en stor milepæl for oss. Det tror vi også de reisende vil sette pris på, sier regionsjef Eirik Loftesnes i OnePark.

Første elbuss har allerede kommet til flyplassen, og de resterende shuttlebussene erstattes innen utgangen av året.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen