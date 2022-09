Statnett får midlertidig lov til å kutte i nettleien

Statnett varslet i august at de ville kutte sin andel av nettleien til null – ut 2023. Til sammen utgjør disse kuttene 11 milliarder kroner.

Kuttet betyr ikke at nettleien ble satt til null, men grepet skulle gjøre at folk slipper å betale nettleie for sentralnettet, som drives av Statnett.

Nå har de fått en midlertidig dispensasjon til å gjennomføre dette tiltaket – men foreløpig bare fram til 31. oktober, ifølge et brev oversendt fra RME som Europower har fått innsyn i.

– God løsning

– Nå har vi i første omgang fått dispensasjon fra RME for denne løsningen ut oktober, og så avventer vi et svar på hvordan dette kan sikres også ut 2023, sier Gunnar Løvås i Statnett i en epost til NTB.

– Vi har store ekstraordinære inntekter for tiden og ønsker å sikre at disse kommer tilbake til nettkundene så raskt som mulig. Det å sette tariffen til null som vi nå har gjort, er en god løsning som sikrer at disse pengene når ut til folk.

RME er delvis underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), men er ikke underlagt Olje- og energidepartementet slik NVE er.

Dispensasjon

RME skriver i brevet at kuttet ikke er i tråd med forskrift om kontroll av nettvirksomhet, men at de i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra forskriften.

Altså er ikke kuttet etter regelboka, forklarer Tore Langset i RME til NTB.

– Skal de gjøre det, må de ha dispensasjon, noe de har fått ut oktober. Etter det må de eventuelt søke om en ny dispensasjon. Hvis ikke de gjør det, går ordningen tilbake til slik den var, sier han.

Kuttet i nettleien gjaldt fra 1. september. RME begrunner den midlertidige dispensasjonen med at andre aktører kan ha tilpasset seg kuttet.

Statnett presiserer til NTB at de ikke anser brevet som et endelig vedtak, og at de avventer beskjed om hva som vil gjelde for resten av den forespeilede perioden.

