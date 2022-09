Skjerpet sikkerhet før pridemarkering i Oslo

To personer ble drept og flere skadd i angrepet som blant annet var rettet mot London Pub, et populært utested blant homofile og andre skeive.

Etter angrepet sa Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de trodde skeive var målet, og at homofile kan være mer utsatt for terror i tiden fremover.

Før helgens arrangement bekrefter PST overfor NRK at trusselnivået i Norge fortsatt er høyt.

– Det er nå på nivå fire. For oss innebærer det at det at vi mener det er flere aktører som både har evne og vilje til å gjennomføre terror, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

I løpet av sommeren har PST registrert at det er grupper som støtter det masseskyteren gjorde i Oslo sentrum.

– Vi har sett både på den høyreekstrem siden og blant ekstreme islamister at det er personer og miljøer som har blitt inspirert og har kommet med støtte. Dette er en viktig årsak til at vi fortsatt er på nivå fire, sier Moe.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen