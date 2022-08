25 direktører med millionlønn i Helse sør-øst: – Alarmklokkene bør ringe

Administrerende direktør Terje Rootwelt tjener best, og endte på 2,6 millioner i fjor. Bak ham følger altså 24 sentralt ansatte direktører med millionlønn, viser en gjennomgang Dagbladet har gjort. Nederst på milllionlønnsstigen står to direktører med 1,2 millioner hver i årslønn.

Direktørene ved de enkelte sykehusene som sorterer under helseforetaket er ikke tatt med i oversikten.

I Helse vest klarer de seg med seks direktører i millionsjiktet i sentraladministrasjonen.

Venstres Alfred Bjørlo mener grensen er nådd for lederlønninger i helsevesenet.

– Kombinasjonen av lønnsnivå og antall direktører har nådd et nivå som gjør at det bør ringe i alarmklokkene. Her eser det ut både i mengde og i lønn, sier stortingsrepresentanten.

Marian Hussein i regjeringens samarbeidsparti SV synes det er «overdådig» med 25 direktører i Helse sør-øst.

Regjeringen vil ikke kritisere lønnsnivået i helseforetaket, men statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helsedepartementet gjentar regjeringens linje om at lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.

