LO fryser all kontakt med NHO

– Vi lar være å møte å NHO og har kansellert et utspill vi skulle hatt om klima i dag. Her må det bli en oppvask og avklaringer før jeg kan opptre med NHO-sjefen slik dette er blitt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til avisen.

Det skjer etter at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i VG torsdag snakket om streiken i prosessindustrien og samtidig varslet økt bruk av lockout. I samme reportasje fortalte NHO-leder Ole Erik Almlid om samtaler mellom ham og Hessen Følsvik underveis i streiken.

– Det er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om en konfidensiell samtale mellom meg og NHO-sjefen. Det er veldig problematisk. Det er ikke overraskende at vi snakker med hverandre under store konflikter. Men det gjør meg skikkelig opprørt å lese om det i avisene i dagene etter, sier LO-lederen.

