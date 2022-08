For en liten stund siden kjøpte jeg et nytt par med sko. Jeg trodde den transaksjonen var sluttført cirka i det øyeblikket jeg dro bankkortet i butikken, men skotøyforhandleren var ikke enig.

Jeg hadde knapt rukket å komme ut av butikken før en av de ansatte kom løpende etter meg. Da hun tok meg igjen grep hun fatt i armen min, så meg i øynene og ropte, ER DU FORNØYD MED SKOENE?!

Så kjære alle dere som selger ting på internett: Vær så snill. Slutt!

Den samme kvelden ringte det på døren min. Utenfor sto det en representant for skobutikken. Vedkommende spurte om jeg kanskje kunne skrive en liten tekst om min opplevelse med skoene jeg hadde kjøpt, slik at de fikk noe å vise til andre kunder som vurderte å kjøpe de samme skoene.

Neste morgen sto det noen og ventet på meg ved bussholdeplassen da jeg skulle til jobb. Også han kom fra skobutikken. Han påpekte at jeg ikke hadde gitt tilbakemelding til kollegaene hans, og spurte pent om jeg var fornøyd med de nye skoene mine.

Slik fortsatte det i et par ukers tid, med jevnlige besøk. Til slutt ga de opp, og jeg fikk fred til å bruke de nye skoene mine.

Ok da, det var kanskje akkurat sånn det skjedde. Det ville jo vært helt sykt. For hvem handler i fysiske butikker lenger, liksom? I 2022?!

Sannheten er at jeg kjøpte skoene på internett. Resten av historien er ganske lik, og ganske typisk for hvordan det er å handle på nett nå. Det går ikke lang tid fra man har tastet inn betalingsinformasjonen sin til den første e-posten kommer.

«Er du fornøyd med varen? Legg igjen en anmeldelse».

«Din tilbakemelding er viktig for oss!”

Din tilbakemelding er viktig for oss. Din tilbakemelding er viktig for oss! DIN TILBAKEMELDING ER VIKTIG FOR OSS!!!

Hvis tilbakemeldingen min virkelig var så innmari viktig for dere, så hadde dere kanskje innsett at det også er en tilbakemelding at alle e-postene dere sender blir sletta umiddelbart. At det ikke kommer noe svar på den andre, tredje, fjerde, femte e-posten dere sender. Det er faktisk en ganske tydelig tilbakemelding.

Forespørslene om feedback kommer også helt uavhengig av om det er logisk å faktisk gi tilbakemelding på produktet. Hvor mange stjerner vil jeg gi regnjakka jeg kjøpte på torsdag? Joa, det har riktignok vært 27 grader og sol siden da, men den fikk plass i garderobeskapet mitt, det er jo noe. Om jeg er fornøyd med brannslukningsapparatet jeg kjøpte forrige uke? Jeg veit ikke, jeg har ikke rukket å brenne ned leiligheten min ennå.

Andre ganger blir man bedt om å gi en anmeldelse til noe som egentlig er ganske binært. Enten har man fått det man betalte for eller ikke. Som for eksempel et spedisjonsfirma som ba meg om å vurdere «min opplevelse» med at de leverte en pakke i løpet av 5–6 dager. Hva jeg syns om at dere gjorde nøyaktig det jeg betalte dere for, verken særlig raskt eller spesielt treigt? Joa, jeg var fornøyd med det helt til dere begynte å spamme ned innboksen min.

Av og til har ikke varen engang ankommet postkontoret (eller det vil si den noenlunde lokale Postnord-kiosken) før man blir bedt om å dele sine erfaringer. Man har ikke engang åpnet esken! Man befinner seg i en tilstand som best kan beskrives som Schrödingers fornøydhet. Katten er både død og levende, jeg er både fornøyd og misfornøyd med den og jeg håper dere lagde luftehull i esken før dere sendte den av gårde.

Så kan jeg jo selvsagt bare melde meg av alle disse e-postene, skru opp hissigheten på spamfilteret mitt eller bruke falske e-postadresser når jeg kjøper varer, men for det første er det dessverre så raskt og lettvint å bare sveipe mailen over i søppelkassa, og for det andre bør det ikke være nødvendig.

Så kjære alle dere som selger ting på internett: Vær så snill. Slutt!

Alt dere oppnår med masinga deres er at fornøyde kunder blir mindre fornøyde, og at misfornøyde kunder blir rasende. Særlig miljøvennlig er det neppe, og jeg har veldig vanskelig for å se for meg at et par anmeldelser på nettsiden er verdt det. Det er nemlig ingen som tror de anmeldelsene er ekte uansett.

Om dere ikke kan slutte helt, kan dere ikke i det minste nøye dere med å bare sende én e-post? Eller kanskje forflytte dere til samme planet som vi andre lever på.

Det er faktisk ikke sånn at normale mennesker føler behov for å «dele sin opplevelse» av å ha kjøpt nye T-skjorter i en nettbutikk. Dere selger ikke opplevelser, og selv om dere hadde gjort det er det ingen som får en bedre handleopplevelse av å måtte slette e-poster fra dere annenhver dag. Alt dere trenger å gjøre er å sende pakka ganske raskt, helst med et firma som har tariffavtale. Det kan ikke være så vanskelig?

Jeg innser at dette kanskje virker litt surmaga. Litt grettent. Litt unødvendig krast. Men jeg tror det er noe her dere kan ta til dere og lære av. Noe som vil gjøre virksomheten deres bedre. Til tross for min irritasjon er det faktisk én ting vi ser ut til å være helt enige om:

Min tilbakemelding er viktig for dere.

