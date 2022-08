Foreldre tør ikke sende barna til moskeen på grunn av Sian

– Muslimske barn blir vitne til at religionen deres utsettes for angrep, sier Tahir Mahmood Salam, daglig leder i Søndre Nordstrand Muslimske Senter, til Vårt Land.

Han har selv kontaktet politiet etter at en koran ble påtent utenfor moskeen deres i mars i år. Tidligere denne måneden sendte Salam og senteret, og en rekke flere muslimske trossamfunn, et brev til statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Salam sier de ikke ønsker å begrense ytringsfriheten, men sier at koranbrenning bør betegnes som hatkriminalitet.

I brevet skriver de at de mener norske myndigheter bryter FNs barnekonvensjon, og at muslimske barn bør slippe å bli eksponert for hatretorikk på vei til moskeen. De forteller at de blir kontaktet av foreldre som ikke tør å sende barna sine til aktiviteter i moskeen i frykt for å møte på aktivister fra Stopp Islamiseringen av Norge (Sian).

I en kommentar til Vårt Land sier Sian-leder Lars Thorsen at det er sharia å nekte markeringer utenfor moskeen.

– Det er patetisk å skyve barn foran seg slik de gjør i dette brevet, sier han.

