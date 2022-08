Politiet: Antisemittistiske uttalelser fra imam er innafor

For ett år siden ble imam Noor Ahmed Noor anmeldt av Antirasistisk Senter og drammenser Hans-Christian Holm. Bakgrunnen var flere innlegg imamen skrev på Facebook-profilen sin. Et av innleggene var på urdu, som avisa Dagen fikk oversatt til:

«Hitler etterlot noen jøder slik at verden kunne se hvor ond denne nasjonen er. Og hvorfor det er nødvendig å drepe dem».

«Israel er en djevel. Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten i fare når de er i live», het det i et annet innlegg.

Det var Hans-Christan Holm som først gjorde mediene oppmerksomme på innlegget. i etterkant av det valgte han å anmelde imamen. Det samme gjorde Antirasistisk Senter. Noor Ahmad var på den tiden imam for den muslimske organisasjonen Minhaj- ul-Quran i Drammen.

Dette førte til at flere politikere også engasjerte seg i saken. Blant annet stilte Frps Jon Helgheim spørsmål i spørretimen på Stortinget om støtte til trossamfunn med ekstreme holdninger. Senaid Kobilica, som er styreleder i paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN), etterlyste kursing av religiøse ledere om holocaust og folkemord.

Oppmerksomheten førte også til at Noor ble avskjediget fra sin stilling som imam, og innlegget på Facebook-profilen hans ble slettet etter hvert.

Dette innlegget skrevet av imam Noor Ahmad Noor førte til anmeldelse. (Skjermdump)

Saken henlagt

Politiinspektør Dag Lyngås bekrefter til Dagsavisen Fremtiden at saken ble henlagt 20. mai i år. Han sier at politiadvokaten som jobbet med saken har sluttet, og at han selv ikke kjenner saken så godt.

– Siden saken er henlagt betyr det nok at politiet har ment at uttalelsene til imamen var innenfor ytringsfriheten, sier han.

Her kan du lese anmeldelsen fra Holm.

Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour. (Privat)

For mye skjønn

Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, er skuffa.

– Vi er uenig med politiet og mener jo at dette er utenfor ytringsfriheten sin grenser. Det er derfor vi valgte å anmelde imamen, sier han.

Han mener det er for store variasjoner i hva politiet vurderer som innenfor og utenfor ytringsfriheten.

– Det virker litt som at det nå er opp til hver eneste jurist å avgjøre hva som er innenfor ytringsfriheten, sier han.

Han mener at det samme skjedde da samfunnsdebattant Umar Ashraf anmeldte flere for hatkriminalitet. Bakgrunnen var at han avsluttet et debattinnlegg på nettsida oslodebatten.no, med «Koranen blir de aldri kvitt. I så fall må de begynne å brenne en av oss.»

Han oppfordret andre muslimer til å stå opp for religionsfrihet, istedenfor frykt etter masseskytinga i Oslo 25. juni og koranbrenninga utafor moskeen på Mortensrud i Oslo 2. juli.

Sitatet ble lagt ut på Sian sin Facebook-gruppe. Ifølge Ashraf var den drøyeste kommentaren «Sponser 20 liter bensin og 25 liter diesel.»

Denne anmeldelsen ble også henlagt, da mente politiet at dette var en gjengivelse av et utsagn og gjenspeiler ikke nødvendigvis gjengivers eget syn. De mente også at det ikke foreligger objektive holdepunkter for at sitatet er skrevet for å diskriminere andre. På bakgrunn av dette vurderes ytringen som en ren gjengivelse og ikke som en hatefull ytring fra Sian.

Antirasistisk Senter har ved flere anledninger tatt opp dette, og jobber politisk og aktivt for å få mer kunnskap hos politiet.

Drammenser Hans-Christan Holm er skuffet over at saken ble henlagt. (Signe Ytrøy)

– Middels imponert av politiets arbeid

Hans-Christian Holm, som først gjorde media og Antirasistisk Senter oppmerksom på uttalelsene, sier at han anmeldte imamen som privatperson fordi ingen andre tar opp slike uttalelser. Selv om han er skuffa over henleggelsen, er han positivt overrasket over at det ikke kom negative reaksjoner på anmeldelsen.

– Det viser at det er mulig å ta opp følsomme temaer som dette uten å ende i polariserende og usaklige debatter, og det er jeg fornøyd med. Det er ikke så viktig for meg med akkurat det juridiske. Det er viktigere at problemer som dette blir løfta fram og diskutert på en saklig måte.

