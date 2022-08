Tidligere sentralbanksjef mener tiden for lave strømpriser er forbi

– Akkurat nå er energiprisene ekstremt høye, så vi kan forvente at de går noe ned. Men at energiprisen skal gå så langt ned at kraft blir billig, det tror jeg bare at vi skal glemme, sier Olsen i et innlegg tirsdag, ifølge Europower.

Olsen tror heller ikke at strømprisen vil falle tilbake til et normalnivå på 30–40 øre kilowatten. Han viser til at olje og gass skal fases ut, og at Norge skal gjennom det grønne skiftet.

– Å produsere strøm med kullkraft er billig. Å produsere den samme strømmengden med vindturbiner og solceller er mye dyrere, sier Olsen.

– Da blir det et prispress på tilbudssiden. Samtidig vil de være et stort prispress på forbrukersiden fordi stadig nye områder skal elektrifiseres.

