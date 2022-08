Nadia (31) frykter for vinteren om strømprisene ikke faller

Saken ble først publisert hos Vårt Land

I en liten leilighet i Oslo bor Nadia Johansen med ei datter på tolv og en sønn på seks. Etter at hun ble sjukemeldt under korona-pandemien har hun levd på arbeidsavklaringspenger.

Til tross for et ønske om å finne jobb har Johansen fortsatt med å leve på stønaden. Da prisene steg tidligere i år fikk hun seg et sjokk.

– Jeg gikk veldig i minus den første måneden etter prisøkninga på strøm. Da prisene på først steg tenkte jeg ikke for mye over det, de stiger jo hvert år. Nå har jeg måttet endre på mye.

Nå lever Johansen måned til måned. Stønaden har ikke økt like mye som prisene. Hun sier at det er mye vanskeligere å leve på pengene hun får nå, enn før.

– Det koster penger å leve. Hvis man står med null så går det ikke.

Har måttet endre vaner

Et av de første grepene Johansen tok var å endre hvordan hun handla mat. Før kunne hun ta noe mer sporadiske handleturer, men nå må alt planlegges.

Hver uke ser hun i de ulike butikkenes tilbudsaviser og skriver ei grundig liste. Hun sier at det er lite rom i budsjettet til annet enn det hun behøver.

– Jeg må sørge for at pengene jeg har holder til nok mat. Det er ikke noe ekstra til en liten sjokolade nå lenger.

HJEM: Stua til Johansen må brukes både til tøytørking og underholdning. Ares og Nero bor også sammen med familien: – Nero er den feite, kan dattera til Nadia fortelle (Erlend Berge)

Også strømforbruket har blitt endra som følge av de økte strømprisene. Johansen må nå være mer obs på hvor mye strøm hun bruker.

– Jeg vasker sjeldnere klær og skrur av lyset i rom jeg ikke er i. Før lot jeg lyset på badet stå på kvelden for barnas del, det har jeg nå slutta med.

Om strømmen blir like dyr som i fjor vinter, så veit jeg ikke hvordan det skal gå

Nye klær har hun også slutta å kjøpe, men det er verre med barn som vokser og sliter ut klær i lek og annen moro.

– Jeg er veldig heldig som har arva en del klær til barna, men minstegutten sliter ut skoa sine fort. Nå må han bruke dem helt til de ikke holder lenger.

Bekymra for strømprisen

Johansen ønsker ikke å stresse mye, og forsøker å være positiv til tida som kommer. Hun sier hun vil fortsette å prøve å finne en jobb, og at det er målet hennes nå.

– Jeg vil ikke være her jeg er nå. Jeg vil ut i jobb og forsørge meg selv og barna mine, og å få økonomien til å strekke til. Ei lønning er ikke nødvendigvis så mye nå heller, men jeg ønsker å finne en jobb.

Til tross for Johansens positivitet, er det likevel en ting hun bekymrer seg for. De økte strømprisene er en utgift Johansen har merka i lommeboka, og hun gruer seg til vinteren.

– Om strømmen blir like dyr som i fjor vinter, veit jeg ikke hvordan det skal gå.

PRIS: Nadia Johansen går gjennom alle tilbudsaviser hver uke. Hun må sørge for at hun har råd til all maten hun trenger. (Erlend Berge)





Ser etter andre muligheter

Johansen har lett gjennom hele forbruket sitt for å finne en tikroning, eller hundrelapp hun kan spare. Blant annet er internettleverandør bytta, og hun har også lett etter ny leilighet.

– Jeg har vært heldig med at jeg ikke har fått økt leie, men jeg har likevel lett etter andre muligheter. Men jeg finner ingen til mindre leie som ikke har mindre plass. Vi trenger egentlig mer plass.

Hun sier at de små hundrelappene har mye å si for henne i den situasjonen hun er i nå. At stønaden hennes da ikke har økt like mye som prisene, hjelper lite.

– Stønaden strekker ikke til lenger, jeg går fortsatt litt i minus.

Barn, skolestart og bursdag

Det er barna som gjør situasjonen vondest forteller Nadia Johansen. Bare en tur på butikken er blitt annerledes av situasjonen hun har kommet i.

– I butikken må jeg si mye mer nei til ting enn jeg gjorde før. Jeg tror nok også barna har merka det.

SER FRAMOVER: Nå fokuserer Nadia Johansen i størst grad på å få en jobb. Hun håper det kan bidra til å lette på situasjonen. (Erlend Berge)

Skolestart nærmer seg sammen med andre fritidsaktiviteter. Til tross for at mye er gratis og tilrettelagt for folk med trangere økonomi, får Johansen også flere utgifter her.

– Det er utstyr som må på plass, og det koster penger. En skolesekk kan de jo alltids bruke flere år på rad, men den sekken skal jo gjerne fylles opp med ting, og ting koster penger.

I tillegg har Johansens sønn snart bursdag. Hun sier at han nok har en forventning om noe stort. Gaver, kake, brus og selskap som barn forbinder med bursdagen. Johansen ønsker ikke skuffe sønnen, men er redd det ikke blir veldig stort.

Var på ferie med Røde Kors

Et av sommerens høydepunkt for henne og barna var en ferie de reiste på gjennom Røde Kors. Det hadde hun egentlig ikke råd til, så hun var glad for tilbudet.

For ungene sin del må jeg sette meg selv til side

Hvert år arrangerer Røde Kors «Ferie for alle». Dette er et ferietilbud for familier som ellers ikke hadde hatt råd.

– Det var veldig fint. Vi var heldig med været, og hadde mye sol. Ungene kunne leke med folk på samme alder, og dreiv på med mange ulike vannaktiviteter.

– Og så fikk vi ta med oss brus hjem, skyter dattera inn.

FERIE: Nadia Johansen tok med dattera på tolv og sønnen på seks med på ferie i regi av Røde Kors. Ellers har ferien vært tilbragt hjemme i Oslo. (Erlend Berge)

– Var det vanskelig å søke om hjelp på denne måten?

– Jeg gjorde det for barna. Det sitter litt langt inne å si ja til sånne ting. Jeg kan tenke at andre har mer bruk for det enn meg. Men for ungene sin del må jeg sette meg selv til side og sørge for at de får en god sommer.

Viktig tema å snakke om

For mange kan det å være åpen om egen situasjon være vanskelig. Men Johansen synes dette er for viktig til å være stille om det.

– Det er mange som sliter mer enn det jeg gjør. Det ser jeg daglig i ulike grupper på Facebook. For veldig mange strekker ikke pengene til lenger.

Likevel kjenner Nadia Johansen at det er litt ubehagelig å åpne opp så mye som hun gjør. Hun håper at historien hennes kan bidra til endringer, slik at færre kommer i samme situasjon.

– Dette er noe som det trengs å snakke om.

Prisvekst

Fra mai 2021 til mai 2022 økte snittprisen på strøm i Oslo fra 60 øre til 206 øre per kilowattime

Dette er nesten en tredobling av prisen.

SSBs konsumprisindeks viste ei økning på 6.3 prosent på matvarepriser mellom juni 2021 til juni i år

Det er ei like stor økning som mellom juni 2018 og juni 2021

Grunnbeløpet i folketrygden, som stønader som arbeidsavklaringspenger blir beregnet utfra, økte med 4.7 prosent fra mai 2021 til mai 2022

