Frp frykter Norge ikke får nok strøm i vinter: – Vage ord og vage løfter fra Støre

Jonas Gahr Støre (Ap) sa i helgen til NTB at strømkrisen kan vare i mange år, og at folk må ta alvoret i det inn over seg.

– Det er bra at de endelig ser alvoret og begynner å komme med tiltak. Men det er bare vage ord og vage løfter. Når Støre selv sier at strømpriskrisen kan vare i flere år, må man ta tak i de underliggende problemene, sier Nilsen.

Nilsen sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Frp. Han ber regjeringen ta grep og bremse krafteksporten, samtidig som det må gjøres mer for å hjelpe dem som sliter med høye strømregninger her hjemme.

– Vi er blitt tett tilknyttet et dysfunksjonelt europeisk kraftmarked og har ikke en regjering som taler norske strømkunders sak, sier Nilsen.

Fra eksport til import

Flere har påpekt at Norge kan komme til å måtte importere strøm i vinter, ettersom tomme vannmagasiner vil gi mindre egenproduksjon.

– Det er litt morsomt, for først eksporterer vi så mye kraft at vannmagasinene våre er tomme, for deretter å si at vi er avhengige av kraftimport for å komme oss gjennom vinteren. Samtidig har ikke Tyskland kraft å avse i vinter. Britene har også sagt at de skal stenge eksport av kraft hvis det blir en kraftkrise, sier Nilsen.

– Så det er bare ønsketenkning å eksportere magasinene tomme og så skulle importere i vinter når det er krise, sier Nilsen.

Han sier at det er viktig at Stortinget nå kan samles og gi regjeringen en instruks

– Denne regjeringen rir ikke samme dag som de saler, så jeg tror definitivt at Stortinget bør komme sammen og tvinge regjeringen til handling. Det er en mindretallsregjering, så makten ligger i Stortinget, sier Nilsen.

– Det er bra at alvoret begynner å gå opp for Støre, men det går bare alt for seint. Det å behandle symptomene, men ikke ta tak i årsakene, det blir som å plastre en arterieblødning, sier Frp-eren.

SV var også blant partiene som i helgen tok til orde for flere strømtiltak, men regjeringen svarte da at den vil avvente utredningen Statnett er i gang med.

Støre: Klar til å ta grep

Støre sa til NTB i helgen at regjeringen skal gjøre det den kan for å bøte på strømkrisen.

– Jeg er klar til å ta grep, sier han.

– Jeg er statsminister i Norge. Det er norske interesser jeg er satt til å ivareta. Det er å sikre forsyningssikkerheten for Norge i en europeisk energikrise. Andre europeiske land er i dyp krise, verre enn her hjemme. Men vi skal sikre oss for ikke å komme i forsyningsproblemer. Og jeg kommer til å bruke de virkemidlene som trengs for å nå det målet.

