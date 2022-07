Tre menn tiltalt i Danmark for omfattende narkosmugling til Norge

Ifølge tiltalebeslutningen, som nyhetsbyrået Ritzau har fått tilgang til, skal en 44 år gammel mann ha smuglet over et tonn hasj og 24 kilo kokain til Norge.

Med på tiltalebenken er en 49 år gammel mann, som sammen med 44-åringen, skal ha medvirket til at 29 kilo hasj ble smuglet til Norge.

Tiltalt står også en 38 år gammel mann som skal ha medvirket til at 686 kilo hasj ble smuglet inn i Norge.

Det var i starten av januar i år at totalt fire menn ble pågrepet i Danmark – siktet for narkosmugling til Norge. 226 kilo hasj ble beslaglagt som et resultat av et etterforskningssamarbeid mellom Danmark og Norge.

Ifølge tiltalen planla og tilrettela de tiltalte for at narkotikaen ble overlevert til en lastebilsjåfør som kjørte narkotikaen til Norge. Lastebilsjåføren tilsto i desember i fjor og ble dømt til fire års fengsel.

Mandag ble ytterligere mann (47), som mellom januar og mars 2022 overrakte 200 kilo hasj til lastebilsjåføren, dømt til ett år og ni måneders fengsel, opplyser dansk politi.

Saken mot de tre mennene starter 28. september i retten i Horsens.

