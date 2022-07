SAS: Vil gjøre det som må til for å hente strandede turister hjem

– Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende.

– Vi åpner for å fly tomme fly til destinasjoner hvor det er passasjerer som ikke kommer seg hjem, sier leder Roger Klokset i SAS-flygerne i Norge til NTB.

Han bekreftet også at dette gjelder pilotforeningene i alle de tre skandinaviske landene. Unntaket vil gjelde for en rekke charterdestinasjoner der det ikke er andre muligheter for komme seg hjem. Flyene vil ikke frakte folk fra Norge, Sverige og Danmark til andre destinasjoner.

Sund i SAS sier imidlertid at flyselskapet selv to ganger har foreslått å gjøre unntak for charterflyginger.

– Dette avslo pilotforeningen blankt da vi foreslo det første gang. Ved tidligere konflikter har vi kunnet gjøre dette unntaket, og vi ble overrasket over avvisningen. Nå venter vi spent på Dansk Metall og deres avgjørelse i saken, og vi håper at charterturister som sitter fast kommer seg hjem, og at pilotene tar til fornuften, sier hun.

