Terje Bogen er blitt benådet i Sponsor Service-saken

Ifølge Dagbladet kom benådningen på den tredje søknaden om dette.

– Jeg er lettet, endelig er det over, sier Bogen – som kanskje er aller mest kjent for å ha skaffet en ny stav til Oddvar Brå under innspurten på stafetten i ski-VM i Holmenkollen i 1982.

Han slipper dermed å sone resten av fengselsstraffen på fire og et halvt år for bedrageri, regnskapsmanipulasjon, investorbedrageri og aksjelovbrudd i forbindelse med konkursen i Sponsor Service i 2003.

I Norge er benådning beskrevet i paragraf 20 i Grunnloven. Det skjer gjennom at saken forberedes av Justis- og beredskapsdepartementet og fremmes i Statsråd. Avgjørelsen tas av Kongen i statsråd, det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen er samlet på Slottet.

Det er advokatene Fabian Stang og John Christian Elden som har jobbet for å få Bogen benådet.

– Endelig har kongen gitt Terje Bogen en stav, sier Elden til Dagbladet.

Ifølge Fabian Stang har Bogen bare sonet noen få dager av dommen, og han har fått soningsutsettelse flere ganger. Benådningen er ikke begrunnet, men Stang mener at bakgrunnen er en kombinasjon av Bogens helseproblemer og at saken er snart 20 år gammel.

