Regjeringen gjør unntak fra utlysningskrav for statlige virksomheter

Lønnstilskudd er et effektivt verktøy for å få personer som står utenfor arbeidslivet, inn i arbeid – og utlysningsplikten som gjelder for ledige stillinger i staten, kan være et hinder for å bruke lønnstilskudd, skriver regjeringen i en pressemelding onsdag.

Derfor har regjeringen nå gjort et unntak fra hovedregelen om at ledige stillinger i staten skal kunngjøres offentlig, slik at statlige virksomheter kan inngå avtaler om ansettelser med lønnstilskudd, uten utlysning.

Unntaket fra utlysningskravet gjelder midlertidig ansettelse med lønnstilskudd i inntil to år, der det blir ansatt personer med nedsatt funksjonsevne eller som har stått utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

– Norge mangler arbeidskraft. Samtidig står mange som kan og vil jobbe, utenfor arbeidslivet. Jeg håper dette vil gjøre det enklere for statlige virksomheter å ta i bruk kompetansen og arbeidskraften til disse personene. Det kan gi flere en mulighet til å komme seg i jobb, slik at de kan bygge opp arbeidserfaring og kompetanse, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

