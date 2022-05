Dobler sesongen for norske jordbær

Norgesgruppen, Bama Gartnerhallen og et knippe jordbærbønder har gått sammen for å sikre at nordmenn får norske bær lenger, skriver VG.

– I fjor bestemte vi oss for å doble jordbærsesongen fra to til fire måneder. Fra slutten av mai til midten av september, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Allerede i år planlegger de å produsere 40 prosent mer norsk jordbær enn året før. 2.300 tonn jordbær skal ut i butikkhyllene i løpet sommeren.

Årsaken til at norske jordbærprodusenter kan forlenge sesongen er blant annet økte investeringer i tunneler og moderne dyrkingssystemer og fokus på færre sorter som til sammen vil gi en mer forutsigbar og stabil produksjon.