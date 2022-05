LO-lederen hyllet russere og fagforeningsfolk som går imot Ukraina-krigen

Med et stort fokus på kampen for frihet rundt om i verden åpnet Følsvik sin 1. mai-tale med blikket rettet østover.

– Verden rundt blir våre kamerater forfulgt for sin frihetskamp. I Hviterussland sitter nå 15 til 20 fagforeningsfolk fengslet for sin motstand mot krigen i Ukraina, sa LO-lederen.

I Russland har tusenvis av russere protestert mot krigen og følgelig blitt pågrepet for dette. Følsvik hyllet alle russere som likevel går ut i gatene å vise sin mening om president Vladimir Putins krig

– I Russland er mange forledet av Putin-regimet sin propaganda til å støtte krigen. Men tusenvis tar også til motmæle og risikerer sin egen frihet ved å protestere, sa LO-lederen.

Gikk ut mot russerhat

LO-lederen kom også med en sterk oppfordring om å ikke la misnøyen med Putin-regimet føre til russerhat mot vanlige russere.

– Mange russere har kommet hit til Norge for å arbeide, for å bygge vennskap og kjærlighet. De er også våre brødre og søstre. Og vi aksepterer ikke at russere i Norge utsettes for hat, trakassering og utestengelse på bakgrunn av det landet de kommer fra, sa hun til applaus fra de fremmøtte på Youngstorget i Oslo.

Videre gikk hun inn på Ukraina-krigens konsekvenser for nordmenns økonomi.

– Nettopp derfor er det så viktig at vi har en regjering som ikke sitter på hendene sine, sa LO-lederen.

Hun uttrykket også glede over at Arbeiderpartiet er tilbake i regjering.

Gratulerte Handel og kontor

– Sammen med regjeringen gjør vi alt vi kan for å rydde opp. Det er et taktskifte sammenlignet med den forrige regjeringen.

Resten av talen gikk til å kommentere det pågående lønnsoppgjøret. Følsvik gratulerte blant annet Handel og kontor (HK) med enigheten lørdag, der man avverget en butikkstreik etter forhandlinger elleve timer på overtid.

– Frihet, demokrati, solidaritet. Det er vårt svar, det er vår felles løsning. Fordi enkeltmenneskets frihet er en kollektiv rettighet. Den har kostet arbeiderbevegelsen dyrt. Men vi vil alltid stå opp for friheten. Gratulerer med dagen, alle sammen, avsluttet LO-lederen.

