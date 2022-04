Høyre: Mer må gjøres for å bekjempe partnerdrap

I en uttalelse vedtatt av Høyres landsmøte, vises det til at en firedel av alle drap i Norge blir begått av en som står offeret nær.

Partnerdrap skjer sjelden uten forvarsel, og i de fleste tilfellene har offeret vært i kontakt med politi, helse- og omsorgstjenestene eller andre deler av hjelpeapparatet, påpeker Høyre. Man må sørge for at kunnskap om faresignaler og avvergingsplikten er kjent for alle som møter voldsutsatte, heter det i uttalelsen.

– Denne uttalelsen er avgjørende viktig, sa Tone Wilhelmsen Trøen, leder i redaksjonskomiteen.

Partiet går inn for å følge opp anbefalingene fra partnerdraputvalgets utredning, samt handlingsplanen «Frihet fra vold».