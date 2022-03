SV: – Spikeren i kista for tredje rullebane

For nå kommer det uavhengige utvalget som skal se på framtidig kapasitet og behov ved Oslo Lufthavn Gardermoen, som varslet i Hurdalsplattformen.

– Regjeringen vil om kort tid fastsette mandatet for utvalget. Så snart som mulig deretter, vil regjeringen bestemme utvalgets sammensetning, opplyser statssekretær Jakob Bjelland (Sp) i Samferdselsdepartementet.

Endrer byggebehov

Det er uttalelser som SAS nylig kom med til Dagsavisen, som får Mona Fagerås til å mene at det ikke er nødvendig med en ny utredning, mer enn 20 år etter at Avinor startet planleggingen av en utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Hva gjelder spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen, så ser vi ikke behov for dette i dag, sa Knut Morten Johansen, direktør samfunnskontakt i SAS.

– Sannsynligvis vil en i løpet av en fem til tiårsperiode kunne benytte små elektrifiserte fly som tar opptil ti passasjerer, som tilbyr frekvent nullutslipps flytransport som mater trafikk inn til de større flyplassene. Det er viktig da å se på i hvilken grad dette endrer behovet for bygging av større flyplasser, og også om det i hele tatt vil bli et behov for å forlenge rullebanelengden på mindre flyplasser, utdypet Johansen.

Widerøe mener det samme.

– En av fordelene med elektrifiseringen av norsk luftfart er at vi kan bruke eksisterende infrastruktur og dermed kan spare miljøet for store naturinngripende tiltak. Dette kan vi sannsynligvis gjøre uten å bygge ut flere rullebaner, uttalte Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, til Dagsavisen i den samme saken.

Verken for eller mot

Mona Fagerås, son er transportpolitisk talsperson i SV, mener det er innlysende hvilken konklusjon man må trekke nå.

– Når ikke engang SAS ser behovet for å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, må det jo være spikeren i kista for dette prosjektet, sier hun.

– Jeg er glad for at SAS nå anerkjenner dette. Det er bra det finnes grenser også for flybransjen. Vi vet jo hvor mye matjord dette bygger ned, for ikke å snakke om klimaavtrykket vi snakker om i mange tiår framover, tilføyer hun.

– Det er bra det finnes grenser også for flybransjen, sier Mona Fagerås, samferdselspolitisk talsperson i SV. (Terje Pedersen/NTB)

Men ifølge statssekretær Jakob Bjelland i Samferdselsdepartementet er det fortsatt helt åpent hva regjeringen lander på, selv om SAS og Widerøe nå konkluderer som de gjør. Det er arbeidet som det kommende regjeringsnedsatte utvalget skal gjøre, vil danne grunnlaget for regjeringens konklusjon i spørsmålet om en tredje rullebane, får Dagsavisen opplyst.

– Når man leser uttalelsene fra SAS og Widerøe samlet, viser det tydelig hvor krevende det er å vurdere hvilken betydning ny teknologi vil ha for den framtidige lufthavnkapasiteten.

– Utvalget vil nettopp bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget, og skal ikke forstås som et argument verken for eller mot en tredje rullebane, sier Bjelland.

Sp har vært imot

– Dette blir for dumt av regjeringen, kommenterer Mona Fagerås i SV.

– Det sier seg selv at mer flytrafikk skaper mer klimagassutslipp. Vi har for lengst kommet dit at vi må gjøre noe drastisk for å stanse denne utviklingen. En tredje rullebane er å gå stikk motsatt vei av det vi trenger, understreker hun.

Blant dem som har protestert mot Avinors planer om en tredje rullebane, som i teorien kan stå ferdig en gang rundt 2035, finner vi Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Akershus Bygdeungdomslag, Jordvern Norge og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Også regjeringspartiet Sp har lenge vært ivrig i sin motstand mot en tredje rullebane. I 2019 stemte Sp sammen med SV og MDG for et forslag om å skrinlegge disse planene. Forslaget ble stemt ned av de daværende regjeringspartiene og Ap.

