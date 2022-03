Personen som er mistenkt for å stå bak hendelsen, stakk fra stedet på sparkesykkel, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt sier til Dagbladet at politiet ikke kan bekrefte at personen ble forsøkt ranet med en pistol, og at vedkommende ikke ble fysisk skadd.

Politiet meldte om hendelsen klokka 17.24 onsdag ettermiddag.

