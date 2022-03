Mann dømt til forvaring i 14 år for seksuelle overgrep

Av Ole Henrik Tveten/NTB

Ifølge dommen skal mannen ha betalt flere personer i utlandet for å utføre seksuelle handlinger med barn under 14 år. I enkelte av tilfellene har barna vært fire år.

Overgrepene ble filmet og sendt til mannens datamaskin.

Mannen er også dømt for flere seksuelle overgrep mot sin stedatter.

Sadistiske tilbøyeligheter

I dommen står det at tiltalte i forbindelse med flere av nettovergrepene har gitt uttrykk for sadistiske tilbøyeligheter.

«Overgrepene strekker seg over en periode på flere år og viser etter rettens syn et fast forbrytersk forsett og en fullstendig mangel på empati med barna som rammes», skriver lagmannsretten.

Mannen nekter for at han står bak og har forklart at det må være noen som vil ham vondt som har brukt hans tilganger.

Benektet alt

Han er også dømt for flere seksuelle overgrep mot sin stedatter over en periode på halvannet år.

For dette er han dømt for misbruk av overmaktsforhold.

Lagmannsretten legger til grunn at fornærmede var en sårbar person som sto under sterkt press fra tiltalte.

I dommen står det at overgrepene har vært en stor belastning for jenta. «At tiltalte har benektet alt, har vært en tilleggsbelastning», skriver lagmannsretten.

Dark Room

Saken mot mannen ble rullet opp i forbindelse med etterforskningen av den såkalte Dark Room-saken, og mannen ble pågrepet mot slutten av 2018.

Borgarting lagmannsrett har dømt mannen til 14 års forvaring, med en minstetid på ni år og fire måneder.

Han må også betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til stedatteren, som er 30.000 kroner mer enn hva tingretten fastsatte.