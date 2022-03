Legeforeningen: – Kvinner bør få flere medisiner sponset av staten

I 2021 opprettet regjeringen et kvinnehelseutvalg som skal levere en rapport i mars neste år. Legeforeningen gir nå sine innspill til utvalget, som er midtveis i arbeidet.

Foreningen har flere konkrete forslag for å bedre tilbudet til kvinner, en gruppe som statistisk sett er oftere kronisk syke, skriver Klassekampen.

Blant annet foreslås det å innføre blå resept for medisiner kvinner bruker for reproduktiv helse og aldersbestemte plager. Legeforeningen foreslår også å øke honoraret for behandling av typiske kvinnelidelser.

I tillegg vil foreningen dekke egenandel ved legebesøk for jenter og gutter mellom 16 og 18 år.

Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening, sier at man også bør passe på at det er mer lik representasjon mellom kvinner og menn i kliniske forskningsstudier.

– Vi vet at det har vært forsket mer på menn, ved at det har vært flere menn i kliniske studier, og så har man generalisert fra det, og at studiene dermed ikke har vært like representative for kvinner, sier Rime.

