Klare for å stoppe gruvearbeid: – Vi gjør oss klare til aksjoner

– Nå sitter det tett i tett med ungdommer ved Førdefjorden. Vi gjør oss klare til aksjoner.

Det forteller Gina Gylver. Hun er leder i Natur og Ungdom og på plass i Engebø ved Førdefjorden, sammen med noen titalls andre ungdommer med en plan om å stoppe gruvedrift og dumping av gruveavfall.

De er der foreløpig uten noen motstander. I forrige uke fikk gruveselskapet Nordic Mining tillatelse av kommunen til å starte opp arbeidet. Aktivistene aner ikke når det starter. Men de bruker tida på å øve seg på å aksjonere.

– Det er nok rett rundt hjørnet. Derfor gjør vi oss klare. Det er veldig deilig å få litt tid til å lande her, før det blir ut å sette seg i lenker, sier Gylver.

Mandag trente aksjonistene på den edle kunsten å bli båret bort i lenker. (Natur og Ungdom)

Vil bli ny havbunn

Dermed har de rukket å faktisk oppleve den naturen de er der for å ta vare på. For eksempel noen hval som vaka ute i fjorden. Aksjonistene bor enn så lenge i ett av husene som skal rives for å gjøre plass til gruvearbeidene. Så alvoret er ikke veldig langt unna.

– Gruveselskapet har fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam i en nasjonal laksefjord. Det er et lastebillass annethvert minutt hver dag i femti år. Førdefjorden er 300 meter dyp. Så det vil bli en ny havbunn på omtrent 150 meter, sier Gylver.

– Det er helt sinnssyke mengder avfall, fylt av mye kjemikalier og tungmetaller. Og de skal sprenge av toppen på et fjell. Norge er ett av to land i hele verden som tillater at de dumper dritten sin i fjorden, sier hun.

– Skal dere blokkere arbeidet?

– Ja. Dette er en så viktig sak, av nasjonal og internasjonal betydning. Det er mange her som har sagt at de er klare for å bruke sivil ulydighet for å stanse oppstarten.

– Hva betyr det konkret, da?

– Å sette seg ned, lenke seg fast, og ikke flytte seg frivillig når politiet ber oss om å forlate området.

Kan ikke bli til gruveselskapet går konkurs

– Hvor lenge skal dere være der?

– Vi får se når de starter. Om det tar en uke eller tre, det får vi jo se an. Det viktigste for oss er å stanse prosjektet, og det må skje politisk. Vi kan ikke lenke oss fast til gruveselskapet går konkurs. Vi må få politikerne til å sette ned foten og stanse prosjektet før det er for seint.

Huset aksjonistene bor i kan bli revet for å gi plass til gruvedrift. (Natur og Ungdom)

– Tror du det kan skje?

– Næringsminister Jan Christian Vestre snakker veldig mye om sirkulærøkonomi. Det motsatte er jo å dumpe avfall og ressurser ned i fjorden. Det vil være enorm sløsing med ressurser, pluss at det vil ødelegge fjorden. Hvis han skal være tro mot egne prinsipper, vil han stanse dette prosjektet, sier Gylver.

Det Vestre skal avgjøre er en klagesak, som flere miljøorganisasjoner har levert inn. Foreløpig har ikke næringsministeren uttalt seg om klagen. Men driftsdirektør i Nordic Mining, Kenneth Nakken Angedal, sier til Fiskeribladet at han blir svært overrasket om ikke næringsministeren avviser klagen på driftskonsesjonen.

– Slik vi ser det, er risikoen for at Vestre tar klagen til følge liten fordi driftstillatelsen er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Direktoratet har avvist klagen og saksbehandlingen skal bekreftes av departementet. Derfor setter vi gang nå med å klargjøre det aktuelle området som skal brukes i forbindelse med gruvevirksomheten, sa han til Fiskeribladet i forrige uke.

I mellomtida forbereder aksjonistene seg for at det kan vare.

– Men blir dere her i uker, måneder? Eller år?

– Haha, nei. Ikke år. Men dette er en ekstremt viktig sak. Vi flytter litt inn her, pusser opp låven, henger opp lys og gjør det fint. Så vi forbereder oss på å være her en stund, ja.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen