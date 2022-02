Kong Harald fyller 85 år: Medfølende, beskjeden og morsom

Av Oda Ertesvåg

– For det norske monarkiet har han hatt veldig stor betydning, sier Harald Stanghelle. Han har ført samtaleboken «Kongen forteller» i pennen og er tidligere redaktør i Aftenposten og Dagbladet.

For Stanghelle er det ingen tvil om at grunnen til at det norske monarkiet står sterkt, er måten kong Harald utfører rollen sin på.

– Alle konger må være konger av sin egen tid. Kong Haakon betydde enormt mye i sin tid, kong Olav i sin tid, og kong Harald har på en veldig lydhør og fin måte speilet den tiden som vi lever i nå, og speilet de enormt store forandringene som har vært i hans tid som konge, sier Stanghelle.

Kong Willem-Alexander og dronning Máxima av Nederland var i høst på statsbesøk i Norge. Her under et besøk på Munch-museet i Oslo sammen med kong Harald og dronning Sonja. (Terje Pedersen/NTB)

Kongehuset opplyste før helgen at kong Harald tar med seg sin nærmeste familie for å feire bursdagen i utlandet. Kongehuset opplyser til NTB at turen er privat, og at det derfor ikke opplyses hvor turen går hen.

Har holdt viktige taler

Stanghelle peker på at Norge i kong Haralds tid har fått et mye åpnere kongepar, og et kongepar som er opptatt av å forstå sitt eget land. Gjennom fylkesturene, som de begynte med da de var kronprinspar, har de systematisk besøkt de ulike fylkene og kommunene.

Stanghelle mener kong Harald også har holdt noen av de viktigste talene i perioden. Det begynte med Kibergtalen i 1992 i Vardø kommune i Finnmark, der han beklaget behandlingen av partisanene etter andre verdenskrig.

– Det kan være vondt å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har blitt tiet i hjel, sa kongen da han åpnet talen.

Stanghelle sier at talen vakte enorm oppsikt, og han mener den slo an en tone for kong Haralds regentskap.

– Beskjedent menneske

To andre taler som vil bli stående, er 22. juli-talen i Oslo Spektrum og talen i Dronningparken i september 2016.

Kong Harald holdt i sommer tale under det nasjonale minnearrangementet i Oslo Spektrum, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011. (Fredrik Hagen/NTB)

– Har vært en veldig medfølende konge gjennom talene sine – han har tatt opp mobbing, selvmord, barn som har fått en ødelagt barndom og har gitt en kongelig skulderklapp til veldig mange. Det tror jeg har vært veldig viktig, sier Stanghelle.

– Han er noe så sjeldent som et beskjedent menneske i en konges opphøyde posisjon. Det tror jeg er nøkkelen til å forstå hans posisjon.

Aktiv 85-åring

Som konge har kong Harald en rekke oppdrag og deltatt på til sammen 100 statsbesøk.

I november i fjor var kongen og dronningen vertskap for kongeparet fra Nederland, noe som var den 50. gangen de tok imot statsbesøk. Det var også den 50. gangen kongeparet selv var på statsbesøk i utlandet da de i 2020 reiste til Jordan.

I Norge har kongen vært på offisielt besøk i 326 av landets kommuner, enten som konge eller som kronprins.

Også de siste årene har han utført en rekke oppdrag.

Sammen med dronningen har han blant annet feiret at det er 30 år siden de ble signet i Nidarosdomen, 17. mai var det vinking fra slottsbalkongen, en ny biltur i et koronapreget Oslo og også en tur på fjorden med kongeskipet. I sommer var han og dronningen blant annet på besøk i flere kommuner i Vestland fylke og holdt hovedtale på minneseremonien på tiårsdagen etter 22. juli.

Også i høst og vinter har han holdt det gående og åpnet Stortinget og Sametinget, holdt audienser, statsråd, tatt imot statsbesøk fra Nederland og deltatt på flere markeringer og åpninger.

Men bursdagen blir en privat feiring for 85-åringen.

– Ikke glad i å feire seg selv

Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen syns det er litt synd at folket ikke får muligheten til å feire kongen på 85-årsdagen.

– Kong Harald er en mann som ikke er så veldig glad i å feire seg selv og å framheve seg selv, men jeg tror at folket gjerne ville ha feiret ham om de hadde hatt muligheten, sier han.

I forbindelse med kongens og dronningens 80-årsdager i 2017 var det stor feiring, men også på 75-årsdagen var feiringen privat. Da tok kongen fri og reiste bort.

– Han pleier ofte å reise bort på bursdagen sin. Nå er det to år hvor det ikke har vært mulig, men andre år har han tatt med seg hele familien på reise. Det er vinterferie neste uke, så det er muligheter, sier Norén Isaksen.

Humor og empati

Han mener kongens sterkeste side i forholdet til folket er humoren og empatien hans. Humoren viser han fram i mange sammenhenger. Empatien viste han sist fram i en videosnutt lille julaften, hvor han oppfordret folk til å finne ting for å gjøre livet lettere for andre når mange var skuffet over at det nok en gang ikke ble en normal jul.

– Jeg tror at empatien han viser for folket, er en viktig grunn til at han er så populær. Folk viser omsorg for ham. Det har man sett når han har vært syk. Det har vært mange som har vært opptatt av hvordan han har det. Det er ikke noen selvfølge.

Historikeren mener kong Harald har reformert kongehuset i sin tid som konge. Mens kong Olav var en mann av en annen tid og i stor grad videreførte kong Haakons linje, har kong Harald åpnet opp kongehuset. Han styrer også monarkiet på en annen måte, mer som et teamarbeid enn som en solospiller, mener han.

– Han er mer moderne. Han rådfører seg og tar med seg både dronningen og kronprinsparet i beslutninger. Mens Kong Olav i større grad informerte om hva han hadde bestemt.

