Kongebiograf Tore Rem: Krigen var som en gave til kong Olav

– Arven etter Olav handler i stor grad om krigen. Når man ser statuer av ham i blådress, glemmer man at han gikk i uniform så ofte han kunne. Krigen ble definerende for hvem Kong Olav var, sier biograf Tore Rem til Dagsavisen.

Søndag var Rem på Kapittel-festivalen i Stavanger, ved lanseringen av andre del av sin store kong Olav-biografi – «Olav V: Krigeren. 1940-45».

Forfatter og kongebiograf Tore Rem på Kapittel-festivalen i Stavanger, der han lanserte bind to av sin store biografi om kong Olav (Andrea Ribeiro/Kapittel)

Dette var Rems første offentlige opptreden i forbindelse med boka, og han ble intervjuet på scenen av tidligere Stavanger Aftenblad-redaktør Tom Hetland.

– Krigen var en slags gave. Den ga Olav muligheter han ikke hittil hadde hatt, til å finne en rolle, og bli en aktør, sa kongebiograf Tore Rem.

– For å vri litt på Winston Churchills ord: Var andre verdenskrig “Olavs finest hour”, spurte Hetland.

– Ja,det tror jeg utvilsomt, svarte Rem.

– Jeg tenker på de kongelige i det 20. århundre som vitner, de har i liten grad påvirkning på begivenhetenes gang. Krigen i Olavs liv gjør et i unntak, sa Rem.

Krigens kaos

Rems trebindsverk er en uautorisert biografi, men Rem har hatt tilgang til slottets arkiver under arbeidet med biografien, og fått tilgang til en mengde brev og dokumenter.

KRIGSARKIVET - 2. verdenskrig Krigen i Norge etter tyskernes overfall 9. april 1940. Konge og Regjering flykter nordover. Kong Haakon og kronprins Olav under flukten, ved bjørketrær utenfor Molde. De søker dekning under et flyangrep på byen. (Bratland, Per/NTB)

I første bind skrev Rem bl.a. om konstruksjonen av det norske kongehuset, den norske kongefamilien som innvandrere, og kronprinsbryllupet som propagandatriumf. Første bind sluttet like før andre verdenskrigs utbrudd i Norge.

I «Olav V: Krigeren» forteller Tore Rem om hvordan kronprins Olav og kong Haakon var uenige om de skulle forlate landet og dra i eksil, da de hadde gått i dekning i Troms etter krigsutbruddet.

– I krigens kaos, da de kunne risikere å bli beskyldt for å svikte folket, var det ikke åpenbart at de skulle forlate Norge, sa Rem.

– De har holdt seg på en hytte i indre Troms en måneds tid, så kommer seieren i Narvik, tre dager etterpå bestemmer de allierte seg for å trekke seg ut av Norge. Det føles som et veldig svik. Kongen blir instruert av britene om å trekke seg ut, fortalte Rem.

Kommer med del to av sin biografi om Kong Olav: Tore Rem (CappelenDamm)

– Det som ikke er så kjent, eller som er blitt godt gjemt bort, er at kong Haakon i et helt døgn har bestemt seg for å bli i Norge. Han sier det ikke til sin egen regjering, men han sier det til britene. Da blir britene rasende, og erklærer at da kan vi ikke støtte dere lenger.

– Etter det bestemmer kongen seg for å forlate landet. Men kronprins Olav holder fast på sitt forsett om å bli igjen. Han gråter sine modige tårer når han finner ut at han er tvunget til å forlate landet, fortalte Rem.

Han konkluderte at krigsårene ble definerende for hele Olavs liv og virke, helt fram til sin død i 1991.

– Krigen er det som sikrer monarkiets videre liv. Og Olav driver en aktiv pleie av denne delen av historien. I arbeidet med biografien har jeg gått gjennom alt Olav deltok på, helt fram til sin død. En stor del av hans aktivitet er å avduke minnesmerker om krigen, han var til stede på alle markeringer av krigen. Han er den viktigste forvalteren av krigen og krigshistorien i Norge, fortalte Rem.

– Den siste våren han levde, er han overalt under 50-årsmarkeringen for krigen. Han har et altfor tett program. Til og med på hans dødsdag er krig igjen blitt et tema, og han snakker om andre verdenskrig. Det er helt sentralt for hans person og for hans offentlige virke, fortalte Rem.

Vil glemme «Atlantic Crossing»

Tore Rem gikk i fjor hardt ut mot NRKs dramaserie «Atlantic Crossing», som omhandler kongeparets krigsår, med vekt på kronprinsesse Märthas opphold i Washington og hennes forhold til president Roosevelt.

Kronprinsesse Märtha (Sofia Helin) og president Franklin D. Roosevelt (Kyle MacLachlan) er klare for seerne til høsten. Foto: Cinenord / NRK (Julie Vrabelova/NTB kultur)

«En grunnleggende usann fortelling», skrev Rem i Aftenposten om serien, og mente den kom med «graverende desinformasjon» om forholdet mellom kong Haakon, kronprinsparet og regjeringen under krigen.

– Jeg syns det er fascinerende nok at det norske kronprinsparet blir nære venner med en av verdens mektigste menn, en politiker. Der ligger det mye stoff. Jeg har lyst til å glemme den serien så fort som mulig, sa Rem.

– Roosevelt var glad i å ha kongelige rundt seg. Det er beundringsverdig at kronprins Olav og kronprinsesse Märtha kjempet for Norges sak overfor Roosevelt, men det er veldig vanskelig å se noe konkrete resultat av det. Märtha var ikke sosialisert inn i en politisk rolle. Politikken var en helt fjern sfære for henne, mente Rem.

Solgte boka på festivalen

«Olav V: Krigeren 1940-45» er i ordinært salg fra mandag, men Kapittel-festivalens bokhandel Bokhuset hadde fått tillatelse til å selge boka i forbindelse med arrangementet. De aller første eksemplarene ble dermed solgt her, og forfatter Tore Rem selv fikk bla i den ferdige boka for første gang.

Tore Rem, forfatter av den store biografien om Kong Olav, ved lanseringen av andre bind "Krigeren", under Kapittel-festivalen i Stavanger (Bernt Erik Pedersen)

Tore Rem lanserte også den første boken i serien på Kapittel-festivalen. Han ble intervjuet på scenen under Kapittel i fjor av tidligere redaktør og nå Stavanger Aftenblad-kommentator Sven Egil Omdal.





Andre bind av Tore Rems biografi om Kong Olav , "Krigeren. 1940-45" (CappelenDamm)





















FAKTA: Tore Rem

Norsk sakprosaforfatter og litteraturprofessor, f. 1967

Ibsen-forsker og tidligere rådsleder for Senter for Ibsen-studier ved UiO

I 2009–2010 kom hans to binds biografi om Jens Bjørneboe, «Sin egen herre»/«Født til frihet»

I 2014 kom hans bok om Hamsun og nazismen: «Reisen til Hitler»

Fikk i 2014 oppgaven med å skrive biografien om Kong Olav V (1903–1991)

Har også gitt ut en rekke fagbøker og antologier.

Har siden 2014 jobbet med en trebinds biografi om Kong Olav V.

Første bind kom i september 2020, «Olav V: Den fremmede, 1903-1940» (Cappelen Damm). Andre bind, «Olav V: Krigeren 1940-45», er i salg fra mandag 27. september.





