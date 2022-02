Kripos og Økokrim har avverget 28 angrep i aksjon mot datakriminalitet

– Vi bruker gjerningspersonene sin metode for å finne potensielle ofre. Kripos og Økokrim har sendt ut eposter til rundt 170 kontaktpersoner for norske anskaffelser. I retur har vi fått informasjon om at 28 av disse er forsøkt bedratt etter en modus som samsvarer med denne, sier Olav Skard, leder for Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos i en pressemelding.

– Vi er ikke kjent med at det har vært fullførte bedragerier knyttet til denne modusen etter at vi startet forebyggingskampanjen, sier Skard.

