Dataangrep mot Nobels nettsider på fredsprisdagen

Fredsprisen ble delt ut til den russiske journalisten Dmitrij Muratov og den filippinske journalisten Maria Ressa. Dataangrepet var rettet mot nobelprisens hjemmesider både i Sverige og Norge, melder svenske Ekot.

Angrepet er politianmeldt i begge land. Nobelstiftelsen opplyser at de ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det er viktig å reagere på trusler mot ytringsfriheten, sier direktør Vidar Helgesen i Nobelstiftelsen.

Angrepet ble avverget og påvirket ikke brukere eller innholdet på sidene, opplyser stiftelsen.

I en pressemelding skriver Nobelstiftelsen at angrepet skjedde da prisseremoniene skulle streames fra Oslo og Stockholm.

Det dreier seg om et såkalt distribuert tjenestenektangrep, som utsatte nettsidene for høy belastning. Ifølge Nobelstiftelsen var det utformet for å hindre deres mulighet til å oppdatere og publisere ny informasjon om nobelprisen og nobelprisvinnernes arbeid.

– Nobelstiftelsen og Det Norske Nobelinstitutt ser derfor dette som et alvorlig angrep på Nobelprisen, og politianmelder forholdet for å bidra til økt bevissthet rundt slike angrep, som dessverre er altfor vanlige i samfunnet, og som på lengre sikt kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten, skriver stiftelsen.

Det er ikke kommet noen indikasjoner på hvem som sto bak angrepet, opplyser Nobelstiftelsen.

