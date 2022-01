NHO krever svar om skjenking

I et intervju i Dagbladet i helgen signaliserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han ønsker å åpne kranene.

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sa han.

Hva de faglige rådene faktisk sier, og hva regjeringen til slutt vil bestemme, er i det blå.

Det får arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til å stille spørsmål.

– Dersom det foreligger oppdatert informasjon og nye helsefaglige råd, så er det uhørt å vente en hel uke med å dele dette med bransjen og oss. Da bør skjenkestoppen endres eller oppheves umiddelbart, sier Melsom til NTB.

– Om det derimot ikke foreligger nye helsefaglige råd, er det veldig uheldig at regjeringen skaper en forventning om å oppheve skjenkestoppen, tilføyer hun.

Inntil videre gjelder skjenkestoppen til 14. januar. NHO advarer mot å la den vare lenger enn nødvendig.

– Skjenkestoppen er et inngripende tiltak, og for bransjen er det sånn at hver eneste dag teller. Dersom regjeringen sitter på kunnskap og har fått smittevernfaglige råd, så må vi og bedriftene få vite om det.

