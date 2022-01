FHI: Omikronvarianten er nå dominerende i Norge

Til sammen oppdaget man 6.143 tilfeller av omikron i Norge i uke 52, skriver Folkehelseinstituttet.

– Tallene viser en liten økning av omikronvarianten gjennom julen, men det er vanskelig å vite hvorvidt disse tallene gjenspeiler den faktiske situasjonen de siste par ukene. Det har imidlertid vært betydelig mindre testing enn ellers, og vi vil trolig få et riktigere bilde av smitteutviklingen nå når hverdagen igjen er i gang for de fleste, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

Virusvarianten dominerte i årets siste uke i alle fylkene i Norge bortsett fra i Agder. Høyest andel tilfeller var det i Viken med 74 prosent og i Oslo med 73,6 prosent. Lavest andel var det i Agder med 47,9 prosent.

– Vi ser at områder med høy smittespredning også har en høy andel av omikronvarianten, men ellers er det nok mye tilfeldigheter som styrer hvor stor andel av varianten som finnes i de ulike fylkene, sier Vold.

Hun understreker at det viktigste nå er at uvaksinerte beskytter seg ved å ta første vaksinedose, og at alle andre som har tatt andre vaksinedose for mer enn 20 uker siden, tar en oppfriskningsdose.

Folkehelseinstituttet venter en stor smittebølge de neste ukene.

