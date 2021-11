FHI: Det haster å med å gi oppfriskningsdose til eldre

– Forrige uke ble det varslet om rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus, og vi ser også en klar stigning i antall dødsfall. Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021, skriver FHI i sin ukerapport for uke 45 som kom onsdag.

Tirsdag ble det satt ny døgnrekord med 2.552 koronasmittede i Norge, mens det onsdag ble registrert 2.478 nye koronasmittede.

Samtidig er nå tallene på koronainnlagte på sykehus det høyeste siden april, med 219 registrerte pasienter onsdag.

Overlege Are Stuwitz Berg sier til VG at det haster det med å gi de eldste en tredje såkalt «booster»dose, advarer han.

– Det er fortsatt det samme bildet: De eldre og de uvaksinerte legges inn, sier Stuwitz Berg.

Han sier at en tredje vaksinedose vil gi de eldre, som det er lengst siden fikk sine to første doser, større beskyttelse mot viruset.

– Det vil jo alltid være vanskelig å si på individnivå hvor godt beskyttet du er. Om du er eldre er likevel risikoen er høyere for at du har fått litt mindre beskyttelse etter kun to doser.

